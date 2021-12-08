Мужчина 7 декабря отобрал у врачей ноутбук, с помощью которого они вносили данные о прививках. Пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что на место выезжали патрульные.

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Около 10 часов утра вызвали наряд полиции, зафиксировали данное происшествие. Касательно этого события проводится проверка отделом №1 Полтавского районного управления,

– сказал он.

По его словам, после проведения проверки будет принято процессуальное решение о привлечении Корнеева к юридической ответственности за совершенное правонарушение.

В Полтаве антивакцинатор отобрал у медиков ноутбук: смотрите видео PavlovskyNews

Что известно о Корнееве