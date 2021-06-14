Инцидент произошел на улице Соборности, 46. Сначала начался ливень и сорвался сильный ветер. За столиком на летней площадке кондитерской отдыхала компания из 5 человек.
Заметьте Как апокалипсис: на Днепропетровщине смерч напугал людей и повредил дома – видео
Непогода набирала обороты. Компания перешла в помещение кафе. Через несколько секунд после того на площадку упало дерево.
Его ствол перекрыл тротуар с новой плиткой, а ветви зацепили фасад дома и почти полностью накрыли летнюю площадку кондитерского кафе,
– говорится в сообщении.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. По данным СМИ, администрация заведения уже обращала внимание коммунальщиков на старые деревья вдоль улицы Соборности.
В Полтаве дерево упало на летнюю площадку кафе: смотрите видео