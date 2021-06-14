Инцидент произошел на улице Соборности, 46. Сначала начался ливень и сорвался сильный ветер. За столиком на летней площадке кондитерской отдыхала компания из 5 человек.

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Непогода набирала обороты. Компания перешла в помещение кафе. Через несколько секунд после того на площадку упало дерево.

Его ствол перекрыл тротуар с новой плиткой, а ветви зацепили фасад дома и почти полностью накрыли летнюю площадку кондитерского кафе,

– говорится в сообщении.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. По данным СМИ, администрация заведения уже обращала внимание коммунальщиков на старые деревья вдоль улицы Соборности.

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Обратите внимание! В Полтаве 10 июня ливень затопил улицы города. Спасателям пришлось вытаскивать машины из воды.