Инцидент произошел из-за прорыва тепловой сети в городе. В настоящее время на месте уже работают коммунальщики, чтобы ликвидировать последствия прорыва.
Интересно Когда ученики в Полтаве и Кропивницком вернутся на обучение после каникул этой зимой
В Полтаве часть жителей осталась без отопления и горячей воды
Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что в результате порыва теплосети временно остались без отопления 17 многоквартирных домов и два учебных заведения.
Специалисты "Полтаватеплоэнерго" устраняют последствия аварии. К работам привлечены девять работников и две единицы техники,
– сказал он.
Глава Полтавщины также отметил, что, по предварительной информации, поврежденный участок отремонтируют в ближайшее время. Он заверил, что ОВА держит ситуацию со снабжением отопления и горячей водой до жителей города под контролем.
Кроме того, в отделе оперативного реагирования управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского городского совета обнародовали список адресов, по которым из-за аварии временно не будут предоставлять тепло и горячую воду.
Пока без горячей воды и отопления остались жители таких адресов Полтавы:
- улица Европейская, 110, 120, 122, 124, 124 А, 128;
- переулок Токарный, 2,4,5,7, 9, 16;
- переулок Коммунальный, 4;
- переулок Кустарный, 3-Б, 6, 8;
- улица Александра Оксанченко (Степного Фронта), 5, 7, 9.
В отделе оперативного реагирования также извинились жители указанных улиц за временные неудобства, которые вызвала авария.
Ранее прорыв теплотрассы произошел в Киеве
- В Киеве 2 ноября 2023 года произошел прорыв теплотрассы у станции метро "Олимпийская". В результате аварии в городе улицы залило кипятком и образовался "эффект джакузи".
- Кроме того, соседние улицы, расположенные рядом с местом прорыва, окутал горячий пар. Горячий ток воды также перешел и на дорогу, хотя это не остановило движение автомобилей.
- В КГГА впоследствии заверили, что ликвидировали повреждение теплосети на улице Деловой. В администрации также отметили, что восстановление горячего водоснабжения и отопления должно было произойти сразу после завершения ремонтных работ.