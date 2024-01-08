Инцидент произошел из-за прорыва тепловой сети в городе. В настоящее время на месте уже работают коммунальщики, чтобы ликвидировать последствия прорыва.

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В Полтаве часть жителей осталась без отопления и горячей воды

Глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин рассказал, что в результате порыва теплосети временно остались без отопления 17 многоквартирных домов и два учебных заведения.

Специалисты "Полтаватеплоэнерго" устраняют последствия аварии. К работам привлечены девять работников и две единицы техники,

– сказал он.

Глава Полтавщины также отметил, что, по предварительной информации, поврежденный участок отремонтируют в ближайшее время. Он заверил, что ОВА держит ситуацию со снабжением отопления и горячей водой до жителей города под контролем.

Кроме того, в отделе оперативного реагирования управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского городского совета обнародовали список адресов, по которым из-за аварии временно не будут предоставлять тепло и горячую воду.

Пока без горячей воды и отопления остались жители таких адресов Полтавы:

улица Европейская, 110, 120, 122, 124, 124 А, 128;

переулок Токарный, 2,4,5,7, 9, 16;

переулок Коммунальный, 4;

переулок Кустарный, 3-Б, 6, 8;

улица Александра Оксанченко (Степного Фронта), 5, 7, 9.

В отделе оперативного реагирования также извинились жители указанных улиц за временные неудобства, которые вызвала авария.

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