В Полтавской области ребенок наткнулся на металлический стул: конструкция застряла в шее
В Полтавской области 7 мая произошел жуткий инцидент. 6-летний ребенок играл во дворе и случайно упал на металлический стул.
Источник:ГСЧС
Ребенка спасали сотрудники ГСЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия и срезали металлическую конструкцию, застрявшую в шее ребенка.
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Детали инцидента
Как пояснили спасатели ГСЧС, 6-летний мальчик играл во дворе дома. По неосторожности ребенок упал прямо на металлический стул, который был перевернут вверх.
Как следствие – конструкция застряла у шеи мальчика и ее пришлось срезать. После этого мальчика передали врачам для проведения операции по удалению опасного предмета.
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