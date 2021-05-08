В Полтавской области 7 мая произошел жуткий инцидент. 6-летний ребенок играл во дворе и случайно упал на металлический стул.

Ребенка спасали сотрудники ГСЧС, которые оперативно прибыли на место происшествия и срезали металлическую конструкцию, застрявшую в шее ребенка.

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Детали инцидента

Как пояснили спасатели ГСЧС, 6-летний мальчик играл во дворе дома. По неосторожности ребенок упал прямо на металлический стул, который был перевернут вверх.

Как следствие – конструкция застряла у шеи мальчика и ее пришлось срезать. После этого мальчика передали врачам для проведения операции по удалению опасного предмета.

Обратите внимание! Пока неизвестно, в каком состоянии находится ребенок, но спасатели призвали родителей внимательнее относиться к играм своего чада.



Остатки стула, на который наткнулся ребенок / Фото ГСЧС