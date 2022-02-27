Спикер областного центра комплектования и соцполитики Роман Истомин в комментарии рассказал об уничтожении российской техники. Речь идет о 200 единицах, которые передвигались колонной.
К теме Более 3000 убитых и 200 пленных: потери оккупанта в войне
Что известно о русской колонне
Около полуночи 27 февраля местные жители увидели российскую технику на границе Полтавской и Сумской областей. К счастью, всю колонну из 200 единиц удалось уничтожить. Большинство из них – танки.
Горожане сообщили в штаб территориальной обороны, что колонна движется с территории Сумской области на Полтавскую. Для уничтожения вражеской техники привлекли подразделения территориальной обороны области, военную авиацию, а также артиллерию.
Что касается погибших и раненых врагов, то информация уточняется, передал Роман Истомин.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.