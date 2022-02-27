Спикер областного центра комплектования и соцполитики Роман Истомин в комментарии рассказал об уничтожении российской техники. Речь идет о 200 единицах, которые передвигались колонной.

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Что известно о русской колонне

Около полуночи 27 февраля местные жители увидели российскую технику на границе Полтавской и Сумской областей. К счастью, всю колонну из 200 единиц удалось уничтожить. Большинство из них – танки.

Горожане сообщили в штаб территориальной обороны, что колонна движется с территории Сумской области на Полтавскую. Для уничтожения вражеской техники привлекли подразделения территориальной обороны области, военную авиацию, а также артиллерию.

Что касается погибших и раненых врагов, то информация уточняется, передал Роман Истомин.

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