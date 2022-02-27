Речник обласного центру комплектування та соцполітики Роман Істомін у коментарі розповів про знищення російської техніки. Мовиться про 200 одиниць, які сунули колоною.

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Що відомо про російську колону

Близько опівночі 27 лютого місцеві мешканці побачили російську техніку на межі Полтавської та Сумської областей. На щастя, усю колону з 200 одиниць вдалося знищити. Більшість з них – танки.

Містяни повідомили до штабу територіальної оборони, що колона рухається з території Сумської області на Полтавську. Для знищення ворожої техніки залучили підрозділи територіальної оборони області, військову авіацію, а також артилерію.

Що стосується загиблих і поранених ворогів, то інформація уточнюється, передав Роман Істомін.

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