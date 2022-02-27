У Генштабі навели дані на 3-ій день від початку російської агресії. У ЗСУ наголосили, що окупант знизив темпи наступу, але все ще продовжує спроби розвити успіх на окремих напрямках.
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Втрати окупаційних сил:
- особового складу понад 3000 осіб та понад 200 – полоненими (інформація уточнюється);
- літаків – 16 одиниць;
- вертольотів – 18 одиниць;
- танків – 102;
- ББМ різних типів – понад 540 одиниць;
- ЗРК БУК – 1;
- автомобільної техніки понад 20 одиниць.
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