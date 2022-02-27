У Генштабі навели дані на 3-ій день від початку російської агресії. У ЗСУ наголосили, що окупант знизив темпи наступу, але все ще продовжує спроби розвити успіх на окремих напрямках.

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Втрати окупаційних сил:

особового складу понад 3000 осіб та понад 200 – полоненими (інформація уточнюється);

літаків – 16 одиниць;

вертольотів – 18 одиниць;

танків – 102;

ББМ різних типів – понад 540 одиниць;

ЗРК БУК – 1;

автомобільної техніки понад 20 одиниць.

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