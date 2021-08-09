Чиновника уличили в служебном злоупотреблении в мае. Если его вину докажут в суде, то экс-чиновнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.
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Что известно о преступлениях
Следователи Полтавского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры вручили экс-чиновнику обвинение в совершении преступлений. Они предусмотрены 3 статьями Уголовного кодекса:
- присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением;
- использование поддельного документа;
- служебный подлог.
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Как чиновник подделал документы
По данным правоохранителей, экс-чиновник подделал решение городского совета об утверждении зарплаты городскому голове. Затем он использовал фиктивный документ как основание для начисления премий и материальной помощи в будущем.
Общая сумма денег, которую присвоил чиновник из местного бюджета, составляет более 460 тысяч гривен.