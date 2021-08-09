Чиновника уличили в служебном злоупотреблении в мае. Если его вину докажут в суде, то экс-чиновнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

К теме Убийство мужчины на Полтавщине: задержали 2, вероятно, причастных юношей

Что известно о преступлениях

Следователи Полтавского районного управления полиции под процессуальным руководством прокуратуры вручили экс-чиновнику обвинение в совершении преступлений. Они предусмотрены 3 статьями Уголовного кодекса:

присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением;

использование поддельного документа;

служебный подлог.

Читайте также Под Киевом коммунальщик подрался с коллегой и угрожал ему пистолетом: фото

Как чиновник подделал документы

По данным правоохранителей, экс-чиновник подделал решение городского совета об утверждении зарплаты городскому голове. Затем он использовал фиктивный документ как основание для начисления премий и материальной помощи в будущем.

Общая сумма денег, которую присвоил чиновник из местного бюджета, составляет более 460 тысяч гривен.