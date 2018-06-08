Полторак назвал страну, где Украина готова серьезно увеличить количество своих военных

Министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина готова втрое увеличить численность своих военнослужащих в Афганистане.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

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Как отмечается, украинский министр принял участие в заседании Североатлантического совета со странами-контрибуторами миссии НАТО.

11 лет Вооруженные силы Украины выполняют задачи в Республике Афганистан и в дальнейшем будут принимать участие в операции в составе миссии. Мы готовы увеличить вклад и направить дополнительный персонал в штаб миссии – увеличить численность персонала втрое,

– отметил Полторак.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что украинский народ выражает сочувствие и глубокую скорбь в связи с гибелью военного и гражданского персонала НАТО, а также всех простых афганских людей, которые отдали свою жизнь в борьбе с терроризмом.