Полторак назвав країну, де Україна готова серйозно збільшити кількість своїх військових

Міністр оборони Степан Полторак заявив, що Україна готова втричі збільшити чисельність своїх військовослужбовців в Афганістані.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

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Як зазначається, український міністр взяв участь у засіданні Північноатлантичної ради з країнами-контрибуторами місії НАТО.

11 років Збройні сили України виконують завдання в Республіці Афганістан і й надалі братимемо участь в операції у складі місії. Ми готові збільшити внесок та направити додатковий персонал до штабу місії – збільшити чисельність персоналу втричі,

– наголосив Полторак.

Окрім того, чиновник підкреслив, що український народ висловлює співчуття та глибоку скорботу у зв’язку із загибеллю військових та цивільного персоналу НАТО, а також усіх простих афганських людей, які віддали своє життя у боротьбі з тероризмом.