Полторак пообещал дать больше квартир украинским военным
Министр обороны Украины Степан Полторак поставил перед собой задачу пересмотреть соглашение на строительство жилья, которое подписали Государственная специальная служба транспорта и компания "Фонд Девелопмент Групп".
Об этом говорится на сайте Bihus.info.
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"Министром обороны поставлена задача по пересмотру указанного соглашения об увеличении доли получения жилья для военнослужащих не менее 10%", – говорится в письме Минобороны.
К слову, 195 Центральная база Государственной специальной службы транспорта отдала застройщику более половины земли воинской части в Киеве в обмен на мизерный процент квартир.
Источник: 24 Канал
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