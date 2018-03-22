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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Полторак пообіцяв дати більше квартир українським військовим

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Міністр оборони України Степан Полторак
Міністр оборони України Степан Полторак / Фото з вільних джерел

Міністр оборони України Степан Полторак поставив перед собою завдання переглянути угоду на будівництво житла, яку підписали Державна спеціальна служба транспорту та компанія "Фонд Девелопмент Груп".

Про це йдеться на сайті Bihus.info.

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"Міністром оборони поставлено завдання стосовно перегляду зазначеної угоди щодо збільшення частки отримання житла для військовослужбовців не менше 10%", – йдеться у листі Міноборони.

До слова, 195 Центральна база Державної спеціальної служби транспорту віддала забудовнику більше половини землі військової частини в Києві в обмін на мізерний відсоток квартир.

Теги: Новини України Міністерство оборони України Степан Полторак
Джерело: 24 Канал
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