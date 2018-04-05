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Полторак рассказал, когда Украина получит от США долгожданные "Джавелины"

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Украина вовремя получит от США
Украина вовремя получит от США "Джавелины" / Фото из открытых источников

Вооруженные силы Украины получат противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" от Соединенных Штатов Америки вовремя, а точнее – когда будут готовы для этого все условия.

Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью газете "Урядовый курьер".

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США одними из первых поддержали нас в стремлении защитить свой суверенитет, и эта помощь очень важна и эффективна. Да, мы ожидаем от США "Джавелины", и они будут у нас вовремя – тогда, когда все будет готово для этого. Ни на день раньше, но и ни на день позже. Как недавно выразился Президент Украины, согласно достигнутым с американскими партнерами договоренностям,
– рассказал чиновник.

Кроме них Украина получит противотанковые ракетные и антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы, воздушной обороны, некоторые другие вещи.

"Путин недавно заявил о наличии у российской армии новых образцов вооружений, в частности ракет. Риторика ежегодного отчета Путина свидетельствует, что вектор внешнеполитической деятельности РФ – агрессия. Поэтому решение Вашингтона о предоставлении нам вооружений в такой ситуации трудно переоценить", – считает Полторак.

В то же время, министр обороны отметил, что Украина тоже может похвастаться собственной военной техникой, которая не уступает иностранной.

"Это оружие – сигнал о поддержке клубом демократических стран, что они способствуют нашей борьбе за общие ценности против одних и тех же угроз. Но с удовольствием отмечу: наш оборонно-промышленный комплекс также наращивает мощности, и отдельные образцы украинской военной техники, оружия и оборудования способны конкурировать даже с лучшими мировыми образцами. Это придает уверенность, и этого нам очень не хватало в 2014 году. Это сигнал зарубежным партнерам помогать нам в стремлении защититься. Помогая Украине, мир помогает себе", – подытожил глава Минобороны.

Напомним, Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок "Джавелин" (37 пусковых установок и 210 ракет) на сумму 47 миллионов долларов. Хотя ранее посол США в Украине Мари Йованович заверила, что они достанутся Украине абсолютно бесплатно.

Что такое "Джавелин"? Это американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Первый серийный ПТРК третьего поколения, которому присущ принцип "выстрелил-забыл" – оператор ракетного комплекса не должен сопровождать и корректировать полет ракеты, пока она приближается к цели. "Джавелин" предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости – вертолетов или БПЛА. Успешно использовался в Ираке.

Теги: Новости Украины Владимир Путин Война на Донбассе Оружие Новости США Степан Полторак
Источник: 24 Канал
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