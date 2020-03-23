Полтысячи масок сшили пенсионерки за неделю в Черкассах: видео

В Черкассах пенсионерки взялись шить защитные маски. Так хотят помочь местным жителям, ведь в аптеках масок не найти.

Над масками работает полтора десятка пенсионерок Комитета самоорганизации населения. Сейчас пошли на карантин, поэтому в офисе лишь несколько работниц, остальные работают дома.

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"Нас никто не заставляет, нам не платят, мы сами ходим на часика 3 – 4 в день", – пояснила волонтер Ольга Занура.



В Черкасской области шьют защитные маски / Скриншот из видео

Маски шьют из 13 – 16 слоев ткани. Пока в работе только марля, вскоре начнут изготавливать маски и из хлопка. Что интересно, за неделю успели пошить примерно полтысячи масок.

У нас появились заказы для инфекционной больницы. Также мы вчера передали 30 масок для отдела субсидий,

– сказала руководительца комитета самоорганизации Любовь Здоровенко.

В случае необходимости готовы обезопасить масками население микрорайона. Просят неравнодушных помочь приобрести еще марли, чтобы продолжить производство.

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Маска помогает уменьшить расстояние, на которое может распространяться возбудитель инфекционной болезни во время вспышки коронавируса.

Маска эффективна тогда, когда ее надевает больной человек.

Во время эпидемии маску надо носить всем, ведь каждый может быть потенциально инфекцирован.



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