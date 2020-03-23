Полтысячи масок сшили пенсионерки за неделю в Черкассах: видео
В Черкассах пенсионерки взялись шить защитные маски. Так хотят помочь местным жителям, ведь в аптеках масок не найти.
Над масками работает полтора десятка пенсионерок Комитета самоорганизации населения. Сейчас пошли на карантин, поэтому в офисе лишь несколько работниц, остальные работают дома.
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"Нас никто не заставляет, нам не платят, мы сами ходим на часика 3 – 4 в день", – пояснила волонтер Ольга Занура.
В Черкасской области шьют защитные маски / Скриншот из видео
Маски шьют из 13 – 16 слоев ткани. Пока в работе только марля, вскоре начнут изготавливать маски и из хлопка. Что интересно, за неделю успели пошить примерно полтысячи масок.
У нас появились заказы для инфекционной больницы. Также мы вчера передали 30 масок для отдела субсидий,
– сказала руководительца комитета самоорганизации Любовь Здоровенко.
В случае необходимости готовы обезопасить масками население микрорайона. Просят неравнодушных помочь приобрести еще марли, чтобы продолжить производство.
Почему нужно носить маску: ответ Минздрава
- Маска помогает уменьшить расстояние, на которое может распространяться возбудитель инфекционной болезни во время вспышки коронавируса.
- Маска эффективна тогда, когда ее надевает больной человек.
- Во время эпидемии маску надо носить всем, ведь каждый может быть потенциально инфекцирован.
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