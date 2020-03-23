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      Полтысячи масок сшили пенсионерки за неделю в Черкассах: видео

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      В Черкассах пенсионерки взялись шить защитные маски. Так хотят помочь местным жителям, ведь в аптеках масок не найти.

      Над масками работает полтора десятка пенсионерок Комитета самоорганизации населения. Сейчас пошли на карантин, поэтому в офисе лишь несколько работниц, остальные работают дома.

      Обратите внимание Как правильно носить маску против коронавируса: инструкция

      "Нас никто не заставляет, нам не платят, мы сами ходим на часика 3 – 4 в день", – пояснила волонтер Ольга Занура.


      В Черкасской области шьют защитные маски / Скриншот из видео

      Маски шьют из 13 – 16 слоев ткани. Пока в работе только марля, вскоре начнут изготавливать маски и из хлопка. Что интересно, за неделю успели пошить примерно полтысячи масок.

      У нас появились заказы для инфекционной больницы. Также мы вчера передали 30 масок для отдела субсидий,
      – сказала руководительца комитета самоорганизации Любовь Здоровенко.

      В случае необходимости готовы обезопасить масками население микрорайона. Просят неравнодушных помочь приобрести еще марли, чтобы продолжить производство.

      Почему нужно носить маску: ответ Минздрава

      • Маска помогает уменьшить расстояние, на которое может распространяться возбудитель инфекционной болезни во время вспышки коронавируса.
      • Маска эффективна тогда, когда ее надевает больной человек.
      • Во время эпидемии маску надо носить всем, ведь каждый может быть потенциально инфекцирован.


      Как пользоваться маской против коронавируса / Инфографика 24 канала
       

      Новости о коронавирусе 22 марта: военные будут патрулировать улицы украинских городов
      22 марта
      Автор: Ирина Карпюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Черкасс
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