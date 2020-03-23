Пів тисячі масок пошили пенсіонерки за тиждень у Черкасах: відео

У Черкасах пенсіонерки взялись шити захисні маски. Так хочуть допомогти місцевим жителям, адже в аптеках масок не знайти.

Над масками працює півтора десятка пенсіонерок Комітету самоорганізації населення. Зараз пішли на карантин, тому в офісі лише кілька працівниць, решта працюють вдома.

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"Нас ніхто не заставляє, нам не платять, ми самі ходимо на годинки 3 – 4 в день", – пояснила волонтерка Ольга Занура.



На Черкащині шиють захисні маски / Скріншот з відео

Маски шиють з 13 – 16 шарів тканини. Поки у роботі лише марля, невдовзі почнуть виготовляти маски і з бавовни. Що цікаво, за тиждень встигли вже пошити приблизно пів тисячі масок.

У нас появились замовлення для інфекційної лікарні. Також ми вчора передали 30 масок для відділу субсидій,

– сказала керівниця комітету самоорганізації Любов Здоровенко.

У разі потреби готові забезпечитись масками населення мікрорайону. Просять небайдужих допомогти придбати ще марлі, щоб продовжити виробництво.

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Маска допомагає зменшити відстань, на яку може поширюватись збудник інфекційної хвороби під час спалаху коронавірусу.

Маска найефективніша тоді, коли її одягає хвора людина.

Під час епідемії маску треба носити всім, адже кожен маже бути потенційно інфікованим.



Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу