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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      Пів тисячі масок пошили пенсіонерки за тиждень у Черкасах: відео

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      У Черкасах пенсіонерки взялись шити захисні маски. Так хочуть допомогти місцевим жителям, адже в аптеках масок не знайти.

      Над масками працює півтора десятка пенсіонерок Комітету самоорганізації населення. Зараз пішли на карантин, тому в офісі лише кілька працівниць, решта працюють вдома. 

      Зверніть увагу Як правильно носити маску проти коронавірусу: інструкція

      "Нас ніхто не заставляє, нам не платять, ми самі ходимо на годинки 3 – 4 в день", – пояснила волонтерка Ольга Занура. 


      На Черкащині шиють захисні маски / Скріншот з відео 

      Маски шиють з 13 – 16 шарів тканини. Поки у роботі лише марля, невдовзі почнуть виготовляти маски і з бавовни. Що цікаво, за тиждень встигли вже пошити приблизно пів тисячі масок. 

      У нас появились замовлення для інфекційної лікарні. Також ми вчора передали 30 масок для відділу субсидій,
      – сказала керівниця комітету самоорганізації Любов Здоровенко.

      У разі потреби готові забезпечитись масками населення мікрорайону. Просять небайдужих допомогти придбати ще марлі, щоб продовжити виробництво.

      Чому потрібно носити маску: відповідь МОЗ 

      • Маска допомагає зменшити відстань, на яку може поширюватись збудник інфекційної хвороби під час спалаху коронавірусу.
      • Маска найефективніша тоді, коли її одягає хвора людина.
      • Під час епідемії маску треба носити всім, адже кожен маже бути потенційно інфікованим.


      Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Карпюк
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Черкас
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