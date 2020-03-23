Пів тисячі масок пошили пенсіонерки за тиждень у Черкасах: відео
У Черкасах пенсіонерки взялись шити захисні маски. Так хочуть допомогти місцевим жителям, адже в аптеках масок не знайти.
Над масками працює півтора десятка пенсіонерок Комітету самоорганізації населення. Зараз пішли на карантин, тому в офісі лише кілька працівниць, решта працюють вдома.
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"Нас ніхто не заставляє, нам не платять, ми самі ходимо на годинки 3 – 4 в день", – пояснила волонтерка Ольга Занура.
На Черкащині шиють захисні маски / Скріншот з відео
Маски шиють з 13 – 16 шарів тканини. Поки у роботі лише марля, невдовзі почнуть виготовляти маски і з бавовни. Що цікаво, за тиждень встигли вже пошити приблизно пів тисячі масок.
У нас появились замовлення для інфекційної лікарні. Також ми вчора передали 30 масок для відділу субсидій,
– сказала керівниця комітету самоорганізації Любов Здоровенко.
У разі потреби готові забезпечитись масками населення мікрорайону. Просять небайдужих допомогти придбати ще марлі, щоб продовжити виробництво.
Чому потрібно носити маску: відповідь МОЗ
- Маска допомагає зменшити відстань, на яку може поширюватись збудник інфекційної хвороби під час спалаху коронавірусу.
- Маска найефективніша тоді, коли її одягає хвора людина.
- Під час епідемії маску треба носити всім, адже кожен маже бути потенційно інфікованим.
Як користуватися маскою проти коронавірусу / Інфографіка 24 каналу