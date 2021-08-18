Мендель с охраной

Презентация книги "Каждый из нас президент" состоялась в одном из столичных торговых центров. На встречу пришли около 30 человек.

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Экс-пресс-секретарь общалась с поклонниками около часа. После этого она подписала книги.

Иногда боюсь,

– ответила Мендель на то, что часто получает угрозы.

Новоиспеченная писательница планирует еще одну книгу

Мендель не исключает, что после первой книги напишет и вторую – также о политике Украины.

"Политика же не заканчивается", – отметила журналистка.

Она отметила, что многие известные ей факты в книгу не войдут, ведь это грозит нацбезопасности.



Мендель на презентации своей книги / Фото "Сегодня"

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