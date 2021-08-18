Мендель с охраной
Презентация книги "Каждый из нас президент" состоялась в одном из столичных торговых центров. На встречу пришли около 30 человек.
К теме "Новые майданы – новые бананы": Мендель снова отметилась неоднозначным заявлением
Экс-пресс-секретарь общалась с поклонниками около часа. После этого она подписала книги.
Иногда боюсь,
– ответила Мендель на то, что часто получает угрозы.
Новоиспеченная писательница планирует еще одну книгу
Мендель не исключает, что после первой книги напишет и вторую – также о политике Украины.
"Политика же не заканчивается", – отметила журналистка.
Она отметила, что многие известные ей факты в книгу не войдут, ведь это грозит нацбезопасности.
Мендель на презентации своей книги / Фото "Сегодня"
Что известно о книге экс-спикера Зеленского
- Книга "Каждый из нас президент" появилась в продаже в июле 2021 года. Мендель анонсировала, что издание будет "откровенным и провокационным". На обложке – сама журналистка в темно-синем костюме.
- В книге Мендель описывает победы Зеленского и происки Порошенко. Упоминает также и действующего и бывшего руководителей Офиса Президента.
- Часть книги о "негигиеничных и холодных ночах" на Майдане возмутила общество. Однако автор заявила, что ее не так поняли.