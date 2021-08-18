Мендель з охороною

Презентація книги "Кожен із нас президент" відбулася в одному зі столичних торгових центрів. На зустріч прийшли близько 30 людей.

До теми "Нові майдани – нові банани": Мендель знову відзначилась неоднозначною заявою

Експрессекретарка спілкувалася з шанувальниками близько години. Після того вона підписала книги.

Іноді боюся,

– відповіла Мендель на те, що часто отримує погрози.

Новоспечена письменниця планує ще одну книгу

Мендель не виключає, що після першої книги напише й другу – також про політику України.

"Політика ж не закінчується", – наголосила журналістка.

Вона наголосила, що багато відомих їй фактів у книгу не увійдуть, адже це загрожуватиме нацбезпеці.



Мендель на презентації своєї книги / Фото "Сегодня"

Що відомо про книгу ексречниці Зеленського