Мендель з охороною
Презентація книги "Кожен із нас президент" відбулася в одному зі столичних торгових центрів. На зустріч прийшли близько 30 людей.
До теми "Нові майдани – нові банани": Мендель знову відзначилась неоднозначною заявою
Експрессекретарка спілкувалася з шанувальниками близько години. Після того вона підписала книги.
Іноді боюся,
– відповіла Мендель на те, що часто отримує погрози.
Новоспечена письменниця планує ще одну книгу
Мендель не виключає, що після першої книги напише й другу – також про політику України.
"Політика ж не закінчується", – наголосила журналістка.
Вона наголосила, що багато відомих їй фактів у книгу не увійдуть, адже це загрожуватиме нацбезпеці.
Мендель на презентації своєї книги / Фото "Сегодня"
Що відомо про книгу ексречниці Зеленського
- Книга "Кожен із нас президент" з'явилася у продажі в липні 2021 року. Мендель анонсувала, що видання буде "відвертим та провокативним". На обкладинці – сама журналістка у темно-синьому костюмі.
- У книзі Мендель описує перемоги Зеленського та підступи Порошенка. Згадує також й чинного та колишнього керівників Офісу Президента.
- Частина книги про "негігієнічні та холодні ночі" на Майдані обурила суспільство. Однак авторка заявила, що її не так зрозуміли.