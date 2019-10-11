22:29
11 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Куда исчезает Путин. Россия скандалит со США
      Вєсті Кремля
      22:19, сегодня
      Вести.UA: Зеленский ломает стереотипы. Что не так в Минздраве
      Вєсті.UA
      20:21, сегодня
      Разбойники в погонах: кто скрывается за новыми грабежами украинцев
      ЦРУ
      13:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Получат ли партии государственное финансирование: кто это решает

      2 Читати новину українською

      Шарий и Ляшко остались без бюджетных денег. Верховная Рада забрала государственное финансирование партий, набравших менее 5% на выборах, и вдвое урезала тем, кто прошел в парламент.

      Шесть партий набрали более двух процентов, но в парламент не попали. Поэтому они должны получить бюджетные деньги на собственное развитие.

      Читайте также: Пенсии жителям оккупированного Донбасса: что предлагают в Раде

      Какие партии должны были получить государственное финансирование:

      1. "Радикальная партия" Ляшко,
      2. "Сила и честь",
      3. "Оппозиционный блок",
      4. "Украинская стратегия" Гройсмана,
      5. "Партия Шария".

      В 2016 году государственное финансирование ввели, чтобы уменьшить влияние олигархов на партии. С тех пор бюджетные деньги получали только политические силы, представленные в парламенте. А с 2020 года еще и те, что преодолели двухпроцентный барьер. Официально государственные деньги должны тратить на "уставную" деятельность.

      Но после выборов, когда выяснилось, что за бюджетные средства будет существовать и ютуб-партия украинофоба Анатолия Шария, разгорелся скандал. Это стало одной из причин того, что Рада вообще отменила финансирование парламентских партий.

      Финансирование партий, прошедших в Раду, сократили

      В то же время нардепы вдвое сократили финансирование парламентских партий. Следовательно, вместо полумиллиарда между партиями разделят 282 миллиона.

      "Слуга народа" получит – 140 миллионов гривен, партия Медведчука – 42, "Европейская солидарность" – 40,5, "Голос" – 33 и "Батькивщина" – 26,5.


      Какие суммы госфинансирования должны получить партии

      "С одной стороны популярно отказываться от государственного финансирования, в частности, в стране, которая не имеет большой финансовой экономической состоятельности. Общество это понимает, потому что это экономия бюджетных средств, а с другой стороны, каким образом должны развиваться партийные институты, если граждане Украины не готовы в них инвестировать", – считает координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

      НАПК будет решать судьбу денег для партии

      Но закон не имеет обратного действия, говорят активисты Общественного движения "Честно". Поэтому партии и до сих пор имеют право претендовать на финансирование.

      Эти партии уже получили три месяца назад по итогам выборов право на государственное финансирование. И закон не имеет обратного действия. Фактически очень сомнительно, что можно лишить те партии, которые уже имеют право на получение этих средств, этого права,
      – ответил аналитик Игорь Фещенко.

      Поэтому давать или нет, партиям деньги, будет решать НАПК. Эксперты же говорят – в любом случае законотворцам надо усилить контроль над их использованием. Чтобы они тратились не на рекламу, а действительно на развитие партии.

      blog_ava
      Рецепты приготовления чизкейка – классический, в мультиварке и без выпечки
      сегодня
      3240
      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Финансы Парламентские выборы 2019 Верховная Рада
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 11 октября: Сколько украинцев доверяют Зеленскому и огромный штраф Ахметову
      сегодня , 22:20 Главные новости 11 октября: Сколько украинцев доверяют Зеленскому и огромный штраф Ахметову
      Емал Набі 20
      Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
      сегодня , 22:07 Украина – Литва: онлайн-трансляция матча квалификации Евро-2020
      Ігор Саджениця 882
      Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      сегодня , 20:02 Уродило – не уродило: стоит ли запасаться овощами для борща
      Ірина Поліщук 160
      Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      сегодня , 19:30 Экзамен на президента: прошел ли Зеленский проверку на "президентскость"
      Леонід Швець 769
      Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      сегодня , 18:30 Нужна ли Украине национальная идея, если Запад уже давно мультикультурен
      Павло Казарін 204
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук