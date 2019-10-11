Получат ли партии государственное финансирование: кто это решает

Шарий и Ляшко остались без бюджетных денег. Верховная Рада забрала государственное финансирование партий, набравших менее 5% на выборах, и вдвое урезала тем, кто прошел в парламент.

Шесть партий набрали более двух процентов, но в парламент не попали. Поэтому они должны получить бюджетные деньги на собственное развитие.

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Какие партии должны были получить государственное финансирование:

"Радикальная партия" Ляшко, "Сила и честь", "Оппозиционный блок", "Украинская стратегия" Гройсмана, "Партия Шария".

В 2016 году государственное финансирование ввели, чтобы уменьшить влияние олигархов на партии. С тех пор бюджетные деньги получали только политические силы, представленные в парламенте. А с 2020 года еще и те, что преодолели двухпроцентный барьер. Официально государственные деньги должны тратить на "уставную" деятельность.

Но после выборов, когда выяснилось, что за бюджетные средства будет существовать и ютуб-партия украинофоба Анатолия Шария, разгорелся скандал. Это стало одной из причин того, что Рада вообще отменила финансирование парламентских партий.

Финансирование партий, прошедших в Раду, сократили

В то же время нардепы вдвое сократили финансирование парламентских партий. Следовательно, вместо полумиллиарда между партиями разделят 282 миллиона.

"Слуга народа" получит – 140 миллионов гривен, партия Медведчука – 42, "Европейская солидарность" – 40,5, "Голос" – 33 и "Батькивщина" – 26,5.



Какие суммы госфинансирования должны получить партии

"С одной стороны популярно отказываться от государственного финансирования, в частности, в стране, которая не имеет большой финансовой экономической состоятельности. Общество это понимает, потому что это экономия бюджетных средств, а с другой стороны, каким образом должны развиваться партийные институты, если граждане Украины не готовы в них инвестировать", – считает координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

НАПК будет решать судьбу денег для партии

Но закон не имеет обратного действия, говорят активисты Общественного движения "Честно". Поэтому партии и до сих пор имеют право претендовать на финансирование.

Эти партии уже получили три месяца назад по итогам выборов право на государственное финансирование. И закон не имеет обратного действия. Фактически очень сомнительно, что можно лишить те партии, которые уже имеют право на получение этих средств, этого права,

– ответил аналитик Игорь Фещенко.

Поэтому давать или нет, партиям деньги, будет решать НАПК. Эксперты же говорят – в любом случае законотворцам надо усилить контроль над их использованием. Чтобы они тратились не на рекламу, а действительно на развитие партии.