Получат ли партии государственное финансирование: кто это решает
Шарий и Ляшко остались без бюджетных денег. Верховная Рада забрала государственное финансирование партий, набравших менее 5% на выборах, и вдвое урезала тем, кто прошел в парламент.
Шесть партий набрали более двух процентов, но в парламент не попали. Поэтому они должны получить бюджетные деньги на собственное развитие.
Читайте также: Пенсии жителям оккупированного Донбасса: что предлагают в Раде
Какие партии должны были получить государственное финансирование:
- "Радикальная партия" Ляшко,
- "Сила и честь",
- "Оппозиционный блок",
- "Украинская стратегия" Гройсмана,
- "Партия Шария".
В 2016 году государственное финансирование ввели, чтобы уменьшить влияние олигархов на партии. С тех пор бюджетные деньги получали только политические силы, представленные в парламенте. А с 2020 года еще и те, что преодолели двухпроцентный барьер. Официально государственные деньги должны тратить на "уставную" деятельность.
Но после выборов, когда выяснилось, что за бюджетные средства будет существовать и ютуб-партия украинофоба Анатолия Шария, разгорелся скандал. Это стало одной из причин того, что Рада вообще отменила финансирование парламентских партий.
Финансирование партий, прошедших в Раду, сократили
В то же время нардепы вдвое сократили финансирование парламентских партий. Следовательно, вместо полумиллиарда между партиями разделят 282 миллиона.
"Слуга народа" получит – 140 миллионов гривен, партия Медведчука – 42, "Европейская солидарность" – 40,5, "Голос" – 33 и "Батькивщина" – 26,5.
Какие суммы госфинансирования должны получить партии
"С одной стороны популярно отказываться от государственного финансирования, в частности, в стране, которая не имеет большой финансовой экономической состоятельности. Общество это понимает, потому что это экономия бюджетных средств, а с другой стороны, каким образом должны развиваться партийные институты, если граждане Украины не готовы в них инвестировать", – считает координатор Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.
НАПК будет решать судьбу денег для партии
Но закон не имеет обратного действия, говорят активисты Общественного движения "Честно". Поэтому партии и до сих пор имеют право претендовать на финансирование.
Эти партии уже получили три месяца назад по итогам выборов право на государственное финансирование. И закон не имеет обратного действия. Фактически очень сомнительно, что можно лишить те партии, которые уже имеют право на получение этих средств, этого права,
– ответил аналитик Игорь Фещенко.
Поэтому давать или нет, партиям деньги, будет решать НАПК. Эксперты же говорят – в любом случае законотворцам надо усилить контроль над их использованием. Чтобы они тратились не на рекламу, а действительно на развитие партии.