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      Чи отримають партії державне фінансування: хто це вирішує

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      Шарій та Ляшко залишилися без бюджетних грошей. Верховна Рада забрала державне фінансування у партій, які набрали менше 5% на виборах, та вдвічі урізала тим, хто пройшов до парламенту.

      Шість партій набрали більше двох відсотків, але в парламент не потрапили. Тому вони мали отримати бюджетні гроші на власний розвиток.

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      Які партії мали отримати державне фінансування:

      1. "Радикальна партія" Ляшка,
      2. "Сила і честь",
      3. "Опозиційний блок",
      4. "Українська стратегія" Гройсмана,
      5. "Партія Шарія".

      У 2016 році державне фінансування запровадили, аби зменшити вплив олігархів на партії. Відтоді бюджетні гроші отримували лише політичні сили, які представлені в парламенті. А з 2020 року ще й ті, що подолали дво-відсотковий бар'єр. Офіційно державні гроші мають витрачати на "статутну" діяльність.

      Але після виборів, коли з'ясувалося, що за бюджетні кошти існуватиме і ютуб-партія українофоба Анатолія Шарія, розгорівся скандал. Це стало однією з причин того, що Рада взагалі скасувала фінансування не парламентських партій.

      Фінансування партій, що пройшли в Раду, скоротили

      Водночас нардепи вдвічі скоротили фінансування парламентських партій. Відтак, замість півмільярда між партіями розділять 282 мільйонів.

      "Слуга народу" отримає – 140 мільйонів гривень, партія Медведчука – 42, "Європейська солідарність" – 40,5, "Голос" – 33 і "Батьківщина" – 26,5.


      Які суми держфінансування повинні отримати партії

      "З одного боку популярно відмовлятися від державного фінансування, зокрема, в країні, яка немає великої фінансової економічної спроможності. Суспільство це розуміє, тому що це економія бюджетних коштів, а з іншого боку, яким чином повинні розвиватися партійні інституції, якщо громадяни України не готові в них інвестувати", – вважає координаторка Громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська.

      НАЗК буде вирішувати долю грошей для партії

      Та закон не має зворотної дії, кажуть активісти Громадського руху "Чесно". Тому партії і досі мають право претендувати на фінансування.

      Ці партії вже отримали три місяці тому за підсумками виборів право на державне фінансування. І закон немає зворотної дії. Фактично дуже сумнівно, що можна позбавити ті партії, які вже мають право на отримання цих коштів, цього права,
      – відповів аналітик Ігор Фещенко.

      Тож давати, чи ні, партіям гроші, вирішуватиме НАЗК. Експерти ж кажуть – в будь-якому разі законотворцям треба посилити контроль над їх використанням. Аби вони витрачалися не на рекламу, а дійсно на розвиток партії.

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      Автор: Анастасія Кримова
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Фінанси
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