Получение Томоса на финише, но может возникнуть ряд проблем, – эксперт

Проблемы в передаче Андреевской церкви Константинополю нет. УАПЦ поддержала такую инициативу. В парламенте по этому поводу тоже есть консенсус. Проблемы в получении Томоса могут возникнуть по другому вопросу.

Об этом 24 каналу рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Более подробно в материале: Передача Андреевской церкви Константинополю: Украина на шаг ближе к Томосу?

Передача Андреевской церкви Константинополю – символический акт. В решении синода 11 октября было заявлено, что Константинопольский патриархат восстанавливает свое присутствие в Украине. Поэтому нужен был объект для такого присутствия. Это обмен положительными символическими жестами, чтобы создать материальные предпосылки для практической реализации процесса объединения украинского православия и активного присутствия Константинопольского патриархата в Украине и Киеве,

– отметил Фесенко.

Возможно, по его словам, потом появятся другие религиозные объекты, которые будут использованы Константинополем.

При этом Владимир Фесенко убежден – получение Томоса и создание Единой поместной православной церкви на финише. Но именно сейчас могут возникнуть определенные проблемы. И вопрос не в том, что Андреевскую церковь передали Константинополю в пользование. Как считает эксперт, проблема может возникнуть, к сожалению, из-за патриарха УПЦ КП Филарета. Его амбиций, стремления быть единоличным руководителем Украинской объединенной православной церкви. Это может помешать нормальному процессу объединения.

Читайте также: Сколько прихожан УПЦ МП поддерживают создание единой церкви: результаты исследования

Авторитаризм Филарета при всех его огромных заслугах в становлении и развитии независимого украинского православия создает проблемы в процессе подготовки к объединительному Собору. И глава УАПЦ Макарий об этом тоже сказал. Иерархи московского патриархата не в восторге от Филарета. Но задача – как можно больше привлечь в объединенную церковь иерархов московского патриархата,

– отмечает Фесенко.

По его мнению, вопрос с главой объединенной православной церкви будут решать с помощью переходного периода. Чтобы обеспечить более широкое присутствие у представителей различных церквей, постараются найти компромисс в отношении руководителя.

Хотя есть еще одна проблема – в согласовании интересов различных церквей в процессе объединения на местах. На уровне рядовых священников, говорит Фесенко, решить вопрос проще. Сложнее будет с иерархами, епископатом УПЦ МП в частности. Надо сделать так, чтобы не было обиженных, и как можно больше иерархов московского патриархата присоединились.

Напомним, 18 октября Верховная Рада Украины передала Андреевскую церковь в постоянное пользование Вселенскому патриархату. За соответствующее решение проголосовали 237 народных избранников.

Андреевская церковь — барочная церковь Св. Андрея в Киеве, сооруженная по проекту выдающегося архитектора Бартеломео Растрелли. Входит в состав Национального заповедника "София Киевская". Сейчас — на реставрации.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине? 9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Собрание Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео