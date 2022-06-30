Об этом на пресс-конференции на саммите НАТО в Мадриде заявил Президент США Дозеф Байден, передает 24 канал. По его словам, Путин полагал, что можно разрушить трансатлантический союз, но ошибался.

Читайте также Путин пообещал "зеркальный ответ" на расположение в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО

Просчеты Путина

Он пытался ослабить нас, ожидал, что наша решимость упадет, но получил именно то, чего не хотел. Он хотел "финляндизации" НАТО, но получил "натоизацию" Финляндии,

– заявил президент США,

Он также отметил, что в настоящее время НАТО и Швеция ближе, чем когда-либо, а вступление этих двух скандинавских стран еще больше укрепит Альянс.

Отметим, что термин "финляндизация" означает процесс, когда крупный и сильный сосед имеет право ограничивать суверенитет меньшего и более слабого соседа и вмешиваться в его внешнюю и внутреннюю политику.

Ранее подобные слова выразил премьер Великобритании Борис Джонсон, он сказал, что Путин так боялся, что в НАТО вступит одна Украина, что из-за военной агрессии получил расширение Альянса сразу на две страны. Он добавил, что война России против Украины вынудила Швецию и Финляндию отказаться от политики военного нейтралитета.

Реакция на освобождение Змеиного

Также Джозеф Байден отреагировал на освобождение от россиян острова Змеиный и заверил, что будет поддерживать Украину, сколько это потребуется.

"Буквально сегодня остров Змеиный вернулся под власть Украины. Поэтому мы будем поддерживать Украину, и все союзники будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы убедиться, что Россия их не победит", – сказал Байден.

Ранее Джонсон высмеял Путина: смотрите видео