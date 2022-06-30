Про це на пресконференції на саміті НАТО в Мадриді заявив Президент США Дозеф Байден, передає 24 канал. За його словами, Путін думав, що можна зруйнувати трансатлантичний союз, але помилявся.

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Прорахунки Путіна

Він намагався нас послабити, чекав, що наша рішучість впаде, але отримав саме те, чого не хотів. Він хотів "фінляндизації" НАТО, але отримав "натоїзацію" Фінляндії,

– заявив президент США,

Він також зазначив, що нині НАТО і Швеція ближче, ніж будь-коли, а вступ цих двох скандинавських країн ще більше зміцнить Альянс.

Зазначимо, що термін "фінляндизації" означає процес, коли великий і сильний сусід має право обмежувати суверенітет меншого та слабшого сусіда та втручатися у його зовнішню і внутрішню політику.

Раніше схожі слова висловив прем'єр Великої Британії Борис Джонсон, він сказав, що Путін так боявся, що до НАТО вступить одна Україна, що натомість через військову агресію отримав розширення Альянсу відразу на дві країни. Він додав, що війна Росії проти України змусила Швецію та Фінляндію відмовитися політики військового нейтралітету.

Реакція на звільнення Зміїного

Також Джозеф Байден відреагував на звільнення від росіян острова Зміїний та запевнив, що буде підтримувати Україну скільки це буде потрібно.

"Буквально сьогодні острів Зміїний повернувся під владу України. Тому ми будемо підтримувати Україну, і всі союзники будуть підтримувати України стільки, скільки потрібно, щоб переконатися, що Росія їх не переможе", – сказав Байден.

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