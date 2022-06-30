Відповідну заяву російський диктатор зробив 29 червня. Це трапилось після Каспійського саміту й про це написали росЗМІ.

Читайте також У НАТО запросили Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу

Путін прокоментував ймовірне розміщення сил НАТО у Фінляндії та Швеції

Володимир Путін заявив, що нібито НАТО потрібно США "як інструмент політики". Варто пригадати, що це теза, яку російська пропаганда озвучує завжди, хоч це є маніпуляцією.

У нас немає нічого, що нас може турбувати з точки зору членства Фінляндії чи Швеції в НАТО,

– знову збрехав Путін.

А далі заявив, нібито раніше для цих країн "не було ніяких загроз", проте додав: "У випадку розміщення там воєнного контингенту та інфраструктури, ми будемо змушені відповідати дзеркально".

Також Путін заявив, що буде створювати загрози там, де нібито вони створюються для Росії. Диктатор вважає, що нібито членство України в Альянсі та вступ Фінляндії чи Швеції – це різні речі.

Далі Путін почав верзти абсолютні нісенітниці про Україну. Адже російська пропаганда постійно робить брехливі заяви, хоч якось намагаючись пояснити росіянам, чому кривавий диктатор напав на Україну та веде страшну війну, ракетами та артилерією вбиваючи мирних людей в Україні та втрачаючи на фронті сотні російських окупантів.

Коротко про вступ в НАТО Фінляндії та Швеції

До війни, яку Росія почала проти України, Фінляндія та Швеція зберігали нейтральний статус. Проте саме страшні й непередбачувані дії Росії сприяли тому, що ці країни вирішили вступити до Альянсу.

29 червня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що Фінляндія та Швеція вже отримали офіційне запрошення на приєднання до Альянсу. Це трапилось після того, як Туреччина погодилась на вступ цих країн.

Столтенберг пояснив, що приєднання до НАТО цих країн буде найшвидшим в історії Альянсу.

Через загрозу зі сторони Росії Фінляндія та Швеція почали реально думати про свою безпеку. Наприклад, Фінляндія вперше розмістить свої Військово-повітряні сили на Полярному колі. Фінляндські винищувачі F-35 з'являться у районі міста Рованіемі.

Через загрозу зі сторони Росії Джо Байден у травня пообіцяв, що США та союзники збільшать свою присутність у Балтійському морі. Це трапиться, щоб гарантувати безпеку ще до приєднання Фінляндії та Швеції до Альянсу.

Дивіться також – Туреччина підтримала вступ Швеції та Фінляндії до НАТО: відео