На это обратил внимание политолог, бывший народный депутат Украины Александр Черненко.

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Эксперт подчеркивает, что в битве за Черное море команда Малюка все время находится на шаг впереди россиян.

Как только у врага думают, что адаптировались, в службе находят новое решение. И происходит новый неожиданный удар, к которому враг не подготовлен. Так, морские дроны уже оборудовали системой реактивного залпового огня. Теперь они способны проводить минирование. Служба стала генератором новых военных и технических идей в войне, в короткие сроки запустив в производство новую разработку и постоянно работая над ее совершенствованием,

– считает экс-нардеп.

Политолог акцентирует, что речь идет об уникальной разработке, которая впервые применяется в боевых условиях.

"Благодаря тому, что морские дроны заложили более 15 подводных мин вблизи акватории Крымского полуострова, Служба безопасности поразила по меньшей мере 4 вражеских корабля. При этом напомню, что всего морскими дронами поражено уже 11 российских кораблей", – пишет Черненко.

Публикации от The Wall Street Journal предшествовали несколько репортажей CNN, а американский историк Тимоти Снайдер назвал морские победы Украины ключевым событием 2023 года. В США любят победителей, любят истории успехов. И имидж Украины как страны-победителя на море благодаря собственным разработкам в год выборов в США особенно ценен. Выделять оружие и помогать будут успешным,

– резюмирует эксперт.

Успешные морские операции СБУ