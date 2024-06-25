На це звернув увагу політолог, колишній народний депутат України Олександр Черненко.

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Експерт підкреслює, що у битві за Чорне море команда Малюка весь час перебуває на крок попереду росіян.

Як тільки у ворога думають, що адаптувались, у службі знаходять нове рішення. І відбувається новий несподіваний удар, до якого ворог не підготований. Так, морські дрони вже обладнували системою реактивного залпового вогню. Тепер вони здатні проводити мінування. Служба стала генератором нових військових і технічних ідей у війні, в короткі строки запустивши у виробництво нову розробку та постійно працюючи над її вдосконаленням,

– вважає екснардеп.

Політолог акцентує, що йдеться про унікальну розробку, яка вперше застосовується у бойових умовах.

"Завдяки тому, що морські дрони заклали понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову, Служба безпеки уразила щонайменше 4 ворожі кораблі. При цьому нагадаю, що всього морськими дронами уражено вже 11 російських кораблів", – пише Черненко.

Публікації від The Wall Street Journal передували декілька репортажів CNN, а американський історик Тімоті Снайдер назвав морські перемоги України ключовою подією 2023 року. У США люблять переможців, люблять історії успіхи. І імідж України як країни-переможця на морі завдяки власним розробкам у рік виборів у США особливо цінний. Виділяти зброю і допомагати будуть успішним,

– резюмує експерт.

Успішні морські операції СБУ