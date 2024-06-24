Закладені українськими дронами міни важко виявляти росіянам. Про невідомі деталі унікальних спецоперацій розповіли в американському виданні The Wall Street Journal із посиланням на пресслужбу СБУ.

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Дрони Sea Baby дистанційно мінують морські шляхи

Дронам вдалося закласти понад 15 підводних мін поблизу акваторії Кримського півострову. Так Служба безпеки уразила щонайменше 4 російські кораблі. Завдяки Sea Baby було встановлено вибухівку на маршрутах, якими користуються лише військові кораблі Росії.

"Після перших застосувань морських дронів росіяни побудували більші загородження на вході у порт в Севастополі, що майже унеможливило удари з безпілотників. Тож команда Голови СБУ Василя Малюка придумала альтернативу – закладання морських мін. Так звані донні міни зроблені з пластику та важать близько 180 кілограмів, і їх важко виявити, оскільки вони занурюються в мул під мілководдям", – йдеться в матеріалі WSJ.

Перші дрони успішно відпрацювали восени 2023 року

За даними журналістів, протягом півтора місяця СБУ відстежувала маршрути ворожих кораблів і цивільного транспорту, перш ніж відправила SeaBaby для встановлення двох мін. Одна із таких атак була 14 вересня 2023 року. Ракетний корвет "Самум" підірвався на одній з українських мін, яка пробила діру в його кормі. У виданні кажуть, що цей корабель перебуває досі на ремонті.

Протягом наступних тижнів SeaBaby курсували туди-сюди, подолавши понад 3 000 миль (понад 4 828 кілометрів – 24 Канал), заклавши ще близько 15 мін. Під час одного з рейсів, виявлений трьома патрульними катерами класу "Раптор", дрон відкрив вогонь із гранатомета, вразивши вороже судно", – передали в WSJ розмову з бригадним генералом СБУ Іваном "Хантером" Лукашевичем.

Інший випадок стався 11 жовтня 2023 року. Тоді великий патрульний катер "Павло Державін" під час входу в Севастопольську бухту пробив собі борт якраз на шляху до порту для техобслуговування. У виданні кажуть, що тральники і водолази прочісували тоді територію, але вочевидь жодних мін не знайшли. А 13 жовтня "Павла Державіна" перенаправили на ремонт в інший порт, але під час виходу з Севастопольської бухти він натрапив на міну. На його порятунок відправили великий буксир, втім, він також підірвався, і сам потребував буксирування.

Кілька днів потому вибух також пошкодив сучасний протимінний корабель, один із двох, які знаходяться на службі в Росії", – пише WSJ про ураження судна "Владімір Козіцький".

За інформацією видання, дистанційне мінування, яке здійснюють дрони СБУ Sea Baby, – це перший у всьому світі приклад успішного дистанційного мінування.

Раніше морські безпілотники використовувалися здебільшого для спостереження або логістики. Ми (СБУ – 24 Канал) робимо багато речей, які до нас не робив ще ніхто у світі,

— зауважили в СБУ.

Загалом під керівництвом Василя Малюка Служба безпеки пошкодила уже 11 російських військових кораблів та Кримський міст, який досі не може повноцінно слугувати для росіян.