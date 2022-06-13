Об этом рассказал 24 канала военный эксперт Александр Коваленко. Он также отметил, что в Северной Корее нет серийного производства замкнутого цикла и использования собственных запчастей.

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Что может дать Северная Корея России – о таком сказать трудно, потому что выполнить какие-либо обещания будет проблематично, ведь северокорейское оружие достаточно старое, еще советского образца, добавляет Коваленко.

ВПК Северной Кореи также очень трудно назвать высокотехнологичным, поэтому если определенная помощь и будет, то в первую очередь это достаточно отсталые боеприпасы,

– добавляет военный эксперт.

По его мнению, Северная Корея не пойдет на такой шаг и дальше громких заявлений дело не дойдет. Публичная поддержка Кима Чена Ина может быть связана с тем, что он получил какие-то гарантии от России, вероятнее всего – финансового характера, предполагает Коваленко.

"На самом деле Ким Чен Ын действительно тиран, диктатор и военный преступник, но он не настолько сумасшедший, как Путин в своих действиях", – объясняет Александр Коваленко.

По его словам, в некоторых последних заявлениях лидер Северной Кореи руководствуется собственной выгодой, а не призрачными общими интересами с Россией.

Ким Чен Ын заявил о "дружбе с Россией"

Диктатор из Северной Кореи приветствовал российского коллегу с Днем России. В посланной в Кремль телеграмме Ким Чен Ын отметил, что ценит дружбу с Путиным. Кроме того, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выразил полную поддержку президенту страны-агрессорки.

"Под вашим руководством российский народ, отважно преодолевая встречающиеся вызовы и трудности, достигает больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, чему наш народ оказывает полную поддержку", – говорится в сообщении Ким Чен Ина.

В войне России против Украины все цивилизованные государства поддерживают нас. На стороне России стоят только ее сателлиты . Также сумасшедшей стране удалось переманить бедные африканские страны – ни одна из них не поддерживает Украину. К счастью, все ведущие государства мира, кроме разве что Китая, оказывают поддержку – оружием или дипломатически.

Подробнее об особенностях "дружбы" Северной Кореи и России: смотрите видео



