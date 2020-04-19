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      Получилось еще меньше: врач-инфекционист показал свою "повышенную" зарплату

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      Врачи говорят, что обещанное повышение зарплаты до них не дошло / tsn.ua

      Украинские власти неоднократно заявляли о повышении зарплат для медиков. Тем, кто работает с больными коронавирусом, должны повысить оклад втрое, а всем остальным – вдвое. Впрочем, похоже, что-то пошло не так.

      Киевский врач-инфекционист Дмитрий Лукаш в своем фейсбуке рассказал, что его аванс уже намекает, что общая сумма будет ниже, чем было до "повышения".

      Важно В Украине заболели коронавирусом 5449 людей

      Как доказательство он показал скриншот сообщения о поступлении денег на банковскую карточку. Там указана цель платежа – аванс зарплаты в консультационно-дигностическом центре, а также сумма в 1 тысячу 910 гривен.

      Он также рассказал, что в течение месяца был единственным врачом-инфекционистом в целом Оболонском районе Киева. Между тем поток пациентов был регулярным.

      Такой мой аванс за работу врача-инфекциониста. У меня просто нет слов. Зарплата будет меньше, чем была до этого,
      – заявил Дмитрий Лукаш.

      Что известно о повышении зарплат для врачей?Сначала о повышении заявлял Президент Украины Владимир Зеленский. По словам президента, врачам, которые занимаются больными коронавирусом, должны были повысить зарплату на 300%, остальным – на 200%.

      Кабинет Министров Украины утвердил почасовую оплату врачам, а также повышение зарплат в три раза, как и обещал президент.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Кабинет Министров Украины Зарплата Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики
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