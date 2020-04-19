Вийшло ще менше: лікар-інфекціоніст показав свою "підвищену" зарплату

Українська влада неодноразово заявляла про підвищення зарплат для медиків. Тим, хто працює з хворими на коронавірус, мали підвищити оклад утричі, а всім решта – удвічі. Втім схоже, щось пішло не так.

Київський лікар-інфекціоніст Дмитро Лукаш у своєму фейсбуці розповів, що аванс його зарплати уже натякає, що загальна сума буде нижчою, ніж було до "підвищення".

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Як доказ він показав скриншот з повідомлення про надходження грошей на банківську картку. Там вказано ціль платежу – аванс зарплати у консультаційно-дігностичному центрі, а також суму в 1 тисячу 910 гривень.

Він також розповів, що протягом місяця був єдиним лікарем-інфекціоністом у цілому Оболонському районі Києва. Тим часом потік пацієнтів був регулярним.

Такий мій аванс за роботу лікаря-інфекціоніста. У мене просто немає слів. Зарплата буде меншою, ніж була до цього,

– заявив Дмитро Лукаш.

Що відомо про підвищення зарплат для лікарів?Спершу про підвищення оплат заявляв Президент України Володимир Зеленський. За словами президента, лікарям, які займаються хворими на коронавірус, мали підвищити зарплату на 300%, решті – на 200%.



Кабінет Міністрів України затвердив погодинну оплату лікарям, а також підвищення зарплат втричі, як і обіцяв президент.