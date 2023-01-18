Взамен этот "Рамштайн" будет посвящен усилению Украины разными видами бронетехники. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Чего ждать от "Рамштайна-8"

Речь идет прежде всего о бронемашинах и бронетранспортерах. Кроме того, наши партнеры рассмотрят усиление Украины артиллерией и средствами противовоздушной обороны, потому что российский ракетный террор против гражданских людей и объектов не прекращается.

Страна-агрессор продолжает осуществлять его в самых жестоких и агрессивных чертах. Ужасная трагедия в Днепре 14 января является тому свидетельством. Поэтому нашему государству крайне необходимы средства противовоздушной обороны и здесь есть определенный прогресс касательно ЗРК Patriot.

Важный момент – мы ждем решения от Франции и Италии относительно комплексов SAMP/T, которое они, возможно, объявят во время заседания 20 января,

– предположил военный обозреватель.

Соответствующие комплексы похожи на Patriot и способны сбивать баллистические ракеты. SAMP/T стали бы дополнительным усилением украинской ПВО.

Мусиенко предположил, чего ожидать от "Рамштайна-8": смотрите видео

Будет ли какой-то прогресс касательно ракет

Вероятно, на эти компоненты (бронетехника и средства ПВО – 24 Канал) будет сделан акцент, но нельзя исключать, что предварительно будет обсуждена передача Украине ракет ATACMS,

– заметил Мусиенко.

Он добавил, что в таком случае Соединенные Штаты могут принять самостоятельное решение и в одном из последующих пакетов помощи для нашего государства появятся ракеты.

По его мнению, будет найдена гибкая форма, при которой Украина будет наносить удары по военным объектам захватчиков. Речь идет прежде всего об оккупированных территориях Украины.

Эти ракеты важны, поскольку позволяют украинским военным противодействовать возможному наступлению российских оккупантов, уничтожая склады глубоко в тылу врага, пункты базирования его живой силы и скопления военной техники.

"Мы видели как это работает на примере Херсонщины, а когда мы получим соответствующие ракеты, это будет работать и на более дальних расстояниях. Это важно и понимание наших партнеров в этом смысле есть", – подытожил военный обозреватель.