Заявление должно быть подано вместе с документами, подтверждающими право на отсрочку. Комиссия ТЦК и СП принимает решение в течение семи дней.

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Что нужно помнить при оформлении отсрочки

По словам адвоката Марины Бекало, главное – подать заявление на отсрочку до дня отправления в сборный пункт или зачисления в списки личного состава воинской части.

Если военнообязанный получил повестку для прохождения ВВК или обновления данных, следует сразу обратиться в ТЦК и СП с заявлением на отсрочку.

Форма заявления утверждена Постановлением Кабинета министров Украины №560. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие право на отсрочку. Комиссия ТЦК и СП должна принять решение в течение семи дней после получения заявления.

Если требуется подтверждение обстоятельств, комиссия направляет запросы в соответствующие учреждения, а решение принимается на следующий день после получения ответов.

На время принятия решения комиссией ТЦК и СП военнообязанный не направляется на военно-врачебную комиссию и соответственно не может быть призван на военную службу,

– отметила Бекало.

Если решение об отсрочке положительное, военнообязанный получит соответствующую справку, а в случае отказа – письменный отказ, которую можно обжаловать в суде.

Отдельно Бекало отметила, что мужчины, которые были забронированы за предприятием, учреждением или организацией, должны стать на специальный учет в ТЦК и СП после получения выписки из приказа о бронировании. Только после этого они не подлежат призыву на военную службу.