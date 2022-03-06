В новом своде Генштаба ВСУ сообщается также о том, что травмированные оккупанты не получают должной медицинской помощи.

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Травмированных оккупантов не принимают в медицинские учреждения

Из-за отсутствия свободных мест в больнице, оккупанты , получившие незначительные телесные повреждения – контузии, легкие ранения – не принимаются в медицинское учреждение.

Им оказывают первичную медицинскую помощь, а затем в сопровождении вооруженного конвоя отправляют на линию боевого столкновения. Так они превращаются из поклонников "русского мира " в самое настоящее "пушечное мясо".

В Генштабе сообщают, что 5 марта в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области доставили 650 раненых представителей оккупационных войск России. Большинство из них – с попаснянского направления.

Состояние подавляющего большинства тяжелое: множественные осколочные ранения, оторванные конечности рук или ног.