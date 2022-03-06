У новому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється також про те, що травмовані окупанти не отримують належної медичної допомоги.

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Травмованих окупантів не приймають у медичні заклади

Через відсутність вільних місць у лікарні, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження – контузії, легкі поранення – не приймаються до медичного закладу.

Їм надають первинну медичну допомогу, а після цього у супроводу озброєного конвою відправляють на лінію бойового зіткнення. Так вони перетворюються з прихильників "русского міра" на справжнісіньке "гарматне м'ясо".

У Генштабі повідомляють, що 5 березня до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області доставили 650 поранених представників окупаційних військ Росії. Більшість з них – з попаснянського напрямку.

Стан переважної більшості важкий: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки рук або ніг.

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