Полуголый и с разбитой головой: в Италии трагически погиб украинец

В городе Треццано-суль-Навильо, Италия, 29-летнего украинца нашли мертвым. Наш соотечественник погиб в день своего рождения.

Об этом пишет местное издание milano.corriere.it.

Парня нашли 2 марта без сознания на велосипедной дорожке. У него была разбита голова. Также украинец был полностью раздет, рядом с ним был его сводный брат.

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Его сразу госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось.

Как впоследствии стало известно, 2 марта украинец вместе с братом праздновал свой день рождения. Они употребляли алкоголь. Уже под мухой парень склонился над перилами, но потерял равновесие и упал в канаву с водой, получив тяжелую травму головы.

Брат достал его из воды и снял мокрую одежду и попытался помочь пострадавшему подняться. Как отметили медики, именно эти неосторожные действия брата и привели к смерти парня.