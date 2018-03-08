Напівголий і з розбитою головою: в Італії трагічно загинув українець
У місті Треццано-суль-Навільо, Італія, 29-річнного українця знайшли мертвим. Наш співгромадянин загинув у день свого народження.
Про це пише місцеве видання milano.corriere.it.
Хлопця знайшли 2 березня непритомного на велосипедній доріжці. У нього була розбита голова. Також українець був майже повністю роздягнений, поруч з ним був його зведений брат.
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Його відразу госпіталізували, однак врятувати його життя не вдалося.
Як згодом стало відомо, 2 березня українець разом із братом святкував свій день народження. Вони вживали алкоголь. Вже під мухою хлопець схилився на перила, але втратив рівновагу і впав у канаву з водою та отримав тяжку травму голови.
Брат дістав українця з води та зняв мокрий одяг та спробував допомогти потерпілому підвестись. Як наголосили медики, саме ці необережні дії брата і призвели до смерті хлопця.