В Індії на автостраді перекинувся автомобіль, загинуло двоє людей, серед них – громадянка України. Ще двоє осіб перебуває у лікарні.

Як повідомляє Deccan Chronicle, смертельна аварія сталась в індійському місті Матхура.

"Двоє людей загинули, включаючи громадянку України, на автостраді Ямуна в Матхура у понеділок (25 грудня)", – йдеться у повідомленні.

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За попередньою інформацією, машина, в якій перебувало четверо осіб, серед них – дві українки, прямувала з Тадж Махалу до Делі. Водій втратив контроль над машиною і авто перекинулось.

Водій загинув на місці. Дорогою до лікарні померла українка, ще двоє жінок з травмами госпіталізували.

Українка загинула у жахливій ДТП в Індії – відео

Нагадаємо, на початку грудня внаслідок сильної повені на Шрі-Ланці загинув громадянин України. Загалом, внаслідок стихії загинуло 26 людей.