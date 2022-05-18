Исключать такую возможность не стоит. Такое мнение 24 каналу высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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"Кадырову был выдвинут полуультиматум со стороны Путина", – подчеркнул Арестович.

Он пояснил, что президент России Владимир Путин якобы требовал, чтобы глава Чечни Рамзан Кадыров "показал свои возможности". При этом – именно в Мариуполе.

Поэтому не исключено, что туда бросили все лучшие кадры, включая ближайших родственников, которыми можно доверять,

– подчеркнул советник главы ОП.

Впрочем, как добавил Алексей Арестович, все в мире поняли, что никаких результатов им продемонстрировали не удалось.

Советник главы Офиса Президента Украины также прокомментировал вражеское войско. "Тик-ток войско – оно и есть тик-ток войском, селфи-батальон", – пошутил он.

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Брат Кадырова в Мариуполе: что известно

В Минобороны Великобритании заявили, что двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова мог быть полевым командиром чеченских войск в Мариуполе.

Это свидетельствует о существенных проблемах с личным составом русского войска.

Речь идет об Адаме Делимханове, а сам председатель Чечни "осуществлял контроль" за происходящим в украинском городе.

Отметим, что российские пропагандистские СМИ ранее заявляли, что Делимханов якобы находится в Мариуполе. Мол, он "ответственен за все направления в Мариуполе".

Хотя никаких доказательств того, что Делимханов принимал непосредственное участие в боевых действиях, нет, в Грозном заверили: "в безопасных местах он не отсиживался".

Напомним также, что родственника Кадырова Путин уже наградил за участие в войне против Украины.

Еще с 26 апреля родственник Кадырова имеет звание "героя России". За так называемое "мужество, и за героизм", как это понимают в искаженном воображении оккупантов.

Кроме того, Кадыров ранее заявлял, что Делимханов при необходимости может стать его преемником.

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