Виключати таку ймовірність не варто. Таку думку 24 каналу висловив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

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"Кадирову був висунений напівультиматум з боку Путіна", – наголосив Арестович.

Він пояснив, що президент Росії Володимир Путін начебто вимагав, аби глава Чечні Рамзан Кадиров "показав свої можливості". При цьому – саме у Маріуполя.

Тому не виключено, що туди кинули усі найкращі кадри, включно з найближчими родичами, якими можна довіряти,

– підкреслив радник голови ОП.

Втім, як додав Олексій Арестович, усі в світі зрозуміли, що жодного результату їм продемонстрували не вдалось.

Радник очільника Офісу Президента України також прокоментував вороже військо. "Тік-ток військо – воно і є тік-ток військом, селфі-батальйон", – пожартував він.

Повний стрім з Олексієм Арестовичем на 24 каналі: дивіться відео

Брат Кадирова у Маріуполі: що відомо

У Міноборони Великої Британії заявили, що двоюрідний брат глави Чечні Рамзана Кадирова міг бути польовим командиром чеченських військ в Маріуполі.

Це свідчить про значні проблеми з особовим складом російського війська.

Мовиться про Адама Делімханова, а сам голова Чечні "здійснював контроль" за тим, що відбувається в українському місті.

Зазначимо, що російські пропагандистські ЗМІ раніше заявляли, що Делімханов нібито перебуває в Маріуполі. Мовляв, він "відповідальний за всі напрямки у Маріуполі".

Хоч жодних доказів того, що Делімханов брав безпосередню участь у бойових діях нема, проте у Грозному запевнили: "у безпечних місцях він не відсиджувався".

Нагадаємо також, що родича Кадирова Путін вже нагородив за участь в війні проти України.

Ще з 26 квітня родич Кадирова має звання "героя Росії". За так звану "мужність, і за героїзм", як це розуміють у викривленій уяві окупантів.

Крім того, Кадиров раніше заявляв, що Делімханов у разі необхідності може стати його наступником.

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