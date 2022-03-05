В частности, пользователи онлайн-сервиса Airbnb начали массово бронировать жилье в Украине. Однако, конечно, у них нет цели ехать в наше государство прямо сейчас.

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Сколько уже удалось собрать

"Таким образом они пытаются помочь. За 48 часов собрали 1,9 миллиона долларов", – говорится в сообщении.

Что такое Airbnb Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру, работающему по парадигме экономики совместного участия. Название расшифровывается как AirBed and Breakfast – надувной матрас и завтрак. Сервис помогает снять дома, квартиры, комнаты или кровати в более чем 190 странах мира.

Источник: Онлайн-сервис по размещению, поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру, работающему по парадигме экономики совместного участия. Название расшифровывается как AirBed and Breakfast – надувной матрас и завтрак. Сервис помогает снять дома, квартиры, комнаты или кровати в более чем 190 странах мира.Источник: Википедия

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