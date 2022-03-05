Зокрема користувачі онлайн-сервісу Airbnb почали масово бронювати житло в Україні. Однак, звісно, вони не мають на меті їхати в нашу державу просто зараз.

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Скільки вдалось уже зібрати

"У такий спосіб вони намагаються допомогти. За 48 годин зібрали 1,9 мільйона доларів", – мовиться в повідомленні.

Що таке Airbnb Онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі, який працює за парадигмою економіки спільної участі. Назва розшифровується як "AirBed and Breakfast" – "Надувний матрац та сніданок". Сервіс допомагає винайняти будинки, квартири, кімнати або ліжка у більш ніж 190 країнах світу.

Джерело: Онлайн-сервіс з розміщення, пошуку та короткострокової оренди житла по всьому світі, який працює за парадигмою економіки спільної участі. Назва розшифровується як "AirBed and Breakfast" – "Надувний матрац та сніданок". Сервіс допомагає винайняти будинки, квартири, кімнати або ліжка у більш ніж 190 країнах світу.Джерело: Вікіпедія

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