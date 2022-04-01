Чернобыльская АЭС после ухода оккупантов работает в обычном режиме. Все оборудование исправно, хотя российские солдаты забрали с собой часть инструментов, необходимых для его ремонта и обслуживания.

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Запрет входа в помещения

Персонал получил от начальника смены запрет заходить в помещение, где были оккупанты. 5 апреля на объект должны прибыть компетентные лица, которые все должным образом зафиксируют, в каком там все состоянии.

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