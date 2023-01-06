Об этом сообщили в американском Институте по изучению войны. Подробнее информирует 24 Канал.

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Пригожин пытается усилить свое влияние

РосСМИ обнародовали кадры, на которых Пригожин проводит церемонию для личного состава ЧВК "Вагнера" в реабилитационном центре в Анапе Краснодарского края. В ходе мероприятия учредитель вооруженного формирования награждает бывших заключенных государственными медалями и вручает документы о помиловании.

Впрочем, ISW не заметили никаких официальных российских правительственных комментариев, действительно ли вагнеровцы получили эти помилования. Более того, согласно уголовному кодексу помиловать может только президент. Однако отдельные лица могут обратиться к нему с такой просьбой. Также возможно, что российский суд мог освободить их от наказания.

Аналитики подчеркнули, что, вероятно, заявлениями о помиловании для зэков вожак вагнеровцев пытается усилить свое влияние и политическую власть.

Вероятно, Пригожин использует неоднозначность правового статуса этих бывших заключенных, чтобы создать впечатление, что он достаточно влиятелен, чтобы добиться помилования персонала группы Вагнера,

– отметили в ISW.

Также аналитики добавили, что таким образом основатель ППК "Вагнера", вероятно, пытается показать себя центральной фигурой в ультранационалистическом провоенном сообществе.

Повар Путина пытается успокоить вагнеровцев

В ISW отметили, что 22 декабря представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что в настоящее время в Украине работает 50 тысяч сотрудников ЧВКК "Вагнера". В частности, и 40 тысяч зэков. Кроме того, Кирби отметил, что всего за месяц погибли более 1000 боевиков.

Вероятно, группе Вагнера следует пополнить свои силы после больших потерь, преимущественно среди бывших заключенных. И Пригожин, вероятно, обнародовал якобы помилование, чтобы усилить кампанию вербовки группы Вагнера в российских тюрьмах,

– отметили аналитики.

Кроме того, с помощью заявлений о помиловании Пригожин пытается успокоить уже воюющих и надеющихся на обещанные вознаграждения вагнеровцев. "Пригожин все больше связывает свою позицию в российском ультранационалистическом провоенном сообществе со способностью группы Вагнера захватить территорию и, в частности, с ее наступлением на Бахмут", – подытожили в ISW.

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Кратко о "помиловании" зэков-вагнеровцев