Глава государства подчеркнул, что историческая миссия Украины и Польши – быть лидерами, которые остановят превращение Европы в жертву и спасут ее от российской угрозы, пишет 24 канал.

Подробнее Важно иметь того, кто подставит плечо, – Зеленский в польском Сейме

Украина помнит Смоленскую катастрофу

Зеленский подчеркнул, что украинцы понимают, почему для поляков настолько важно бороться бок о бок с нами. Вместе со всеми, кто за воля, свободу и Европу.

Мы помним катастрофу возле Смоленска в 2010 году. Помним все факты по расследованию ее обстоятельств,

– заверил политик.

"Мы чувствуем, что это значит для вас. И что означает для вас молчание тех, кто тоже все знает, но... Но все еще оглядывается на Россию", – заметил украинский президент.

Что произошло под Смоленском

В апреле 2010 года польский самолет Ту-154М упал возле Смоленска в России. На борту находилась делегация Польши, летевшая в Катынь. Там она должна была почтить память более 20 тысячи польских военнопленных, уничтоженных по приказу Москвы в 1940 году.

Там она должна была почтить память более 20 тысячи польских военнопленных, уничтоженных по приказу Москвы в 1940 году. Погибли 96 человек – 88 пассажиров и 8 членов экипажа. Среди жертв – президентская чета Качинских. Расследование дела продолжается. Россия не отдает отдельные части Ту-154М и продолжает бойкотировать как польскую, так и международные комиссии, которые пытаются найти виновных.

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