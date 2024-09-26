Маленькая наклейка – большая цель: как NOVUS помогает детям с врожденными пороками сердца

Каждый посетитель NOVUS, который хочет присоединиться к инициативе, может приобрести на кассе специальные наклейки в форме сердца. Все вырученные средства будут переданы на медоборудование для лечения детей с врожденными пороками сердца, пишет 24 Канал.

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"Большое маленькое сердце" спасает детей

Согласно статистике, частота врожденных пороков сердца (ВПС) в Европе составляет 8 случаев на 1000 новорожденных детей. Проблема является достаточно большой, поэтому требует особого внимания.

В свою очередь, в Украине, по данным Минюста, в 2023 году родились 187 387 детей. У 1 500 из них были ВПС.

Врожденные пороки сердца можно обнаружить на 17 – 18 неделе беременности во время экспертной эхокардиографии плода. Это обследование помогает не только в установлении диагноза, но и в:

определении тактики лечения для еще нерожденного ребенка,

планировании родов,

проведении хирургического лечения ВПС в первые часы после рождения младенца.

Врожденные пороки сердца можно диагностировать на 3 месяце жизни ребенка. Именно в этом возрасте малыш проходит обязательное УЗИ сердца. Ранняя диагностика позволяет вовремя выявить проблему и оказать помощь, поэтому ею не стоит пренебрегать.

В то же время успешность диагностики и дальнейшей работы хирургов напрямую зависит от медицинского оборудования. Именно поэтому NOVUS совместно с "Твоей опорой" решили сделать все возможное, чтобы предоставить врачам возможность успешно спасать детей с врожденными пороками сердца.

Для этого сеть супермаркетов и благотворительный фонд проводят инициативу "Большое маленькое сердце" и регулярно закупают важнейшее медоборудование.



Закупка оборудования проходит регулярно / Фото NOVUS

Новое медоборудование уже помогает спасать жизни в Институте Амосова

Результаты инициативы впечатляют – только за 2023 – 2024 годы NOVUS вместе со своими посетителями собрали более 7,84 миллиона гривен. В целом компания уже перечислила на "Большое маленькое сердце" аж 13 583 765 гривен! Эту значительную сумму конвертируют в медоборудование, которое спасает жизни маленьких украинцев.

Заместитель директора по клиническим и организационным вопросам Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова Сергей Сиромаха рассказал, что благодаря инициативе "Большое маленькое сердце", которая началась в 2021 году, удалось спасти 1271 ребенка. Из них почти 200 – это новорожденные в возрасте до 1 года.

И это большой показатель того, что те донаты, которые клиенты NOVUS приносят в фонд "Твоя опора", действительно работают на благо наших пациентов. Мы должны сохранить жизнь каждого из них. Мы должны прилагать максимум усилий, чтобы уберечь каждую маленькую жизнь,

– отметил Сергей Сиромаха.



Донаты идут на благо маленьких пациентов / Фото NOVUS

Поэтому в сентябре благодаря поддержке NOVUS и неравнодушным украинцам удалось закупить:

аппарат для аутогемотрансфузии с расходными материалами – оборудование, благодаря которому врачи могут быстро реагировать на кровопотерю во время операции и эффективно ее устранять. Кровь, которую пациент теряет, собирается и фильтруется в аппарате. После этого ее переливают обратно. Этот метод снижает нагрузку на организм и выигрывает время для пациента, ведь врачам не нужно искать и подбирать донорскую кровь. Это особенно важно при лечении детей, которые очень быстро и остро реагируют на потерю крови;



Врачи спасают жизни детей с ВПС / Фото NOVUS

монитор Root, аппарат церебральный/соматический оксиметр – систему для мониторинга изменений регионального насыщения крови кислородом. Такое оборудование позволяет в реальном времени измерять уровень кислорода в различных участках тела или органах (головном мозге, почках и т.д.), одновременно контролируя этот показатель;



Некоторое оборудование просто незаменимо / Фото NOVUS

2 аппарата искусственной вентиляции легких с расходными материалами – оборудование экспертного класса используют в реанимации для помощи в дыхании малышам, которые не могут это делать самостоятельно;



Каждый украинец может присоединиться к инициативе / Фото NOVUS



Медицинское оборудование используют для спасения жизней / Фото NOVUS

хирургические инструменты, которые необходимы для проведения оперативных вмешательств на сердцах детей.

Врачи говорят, что это медоборудование в основном используют для помощи детям с критическими и сложными пороками сердца. К примеру, в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова с самого рождения лечится маленький Ростислав. Ему сделали операцию еще в первую неделю после рождения. Хирургическое вмешательство было успешным, однако, несмотря на усилия врачей, у Ростислава впоследствии проявился второй порок сердца.

"Мы вынуждены были делать повторное оперативное вмешательство. Врачи использовали новое оборудование, которое нам предоставили в рамках "Большого маленького сердца". Аппарат для аутотрансфузии, церебральный оксиметр, дыхательные аппараты экспертного класса – именно они помогли спасти жизнь Ростислава", – рассказал Ярослав Труба, заведующий отделением хирургического лечения врожденных пороков сердца у новорожденных и детей младшего возраста.



Более 1200 детей уже спасли / Фото NOVUS

Как первая, так и вторая операции продолжались по 6 – 7 часов. Но есть замечательный результат: Ростислава удалось спасти. Поэтому я искренне благодарен всем клиентам NOVUS и очень хочу, чтобы они видели, куда идут их донаты, что это действительно спасает жизни наших маленьких украинцев – наше будущее,

– добавил Ярослав Труба.

История Ростислава – лишь один пример того, как инициатива "Большое маленькое сердце" спасает жизни. Ведь на самом деле таких детей уже более 1200.

"Благодаря профессионализму врачей Института Амосова удается спасать жизни. Но украинцы нам дают инструмент, который позволяет сделать это безопасным способом. Спасибо компании NOVUS и ее клиентам, фонда "Твоя опора" за такой важный подарок", – добавил заместитель директора по клиническим и организационным вопросам Сергей Сиромаха.

Каждый может присоединиться к помощи детям

Посетители супермаркетов сети NOVUS, которые стремятся помочь детям с врожденными пороками сердца, могут сделать свой вклад в большое благотворительное дело. Для этого надо приобрести на кассе наклейки с изображением сердца. Их стоимость составляет всего 10 и 55 гривен.



Наклейки стоят 10 и 55 гривен / Фото NOVUS

Все собранные с продаж наклеек деньги NOVUS перечисляет благотворительному фонду "Твоя опора". Именно он занимается поиском и закупкой необходимого медоборудования.

"Благодаря тому, что вы на кассах магазинов NOVUS покупаете маленькие наклейки, которые стоят 10 и 55 гривен, сегодня нам удалось собрать почти 8 миллионов гривен на спасение детских сердец. На эти средства мы закупили оборудование, которое будет теперь ежедневно спасать маленькие сердца в реанимации и операционных блоках. Я очень счастлива, что бизнес постоянно приобщается к благотворительным проектам. А также очень благодарна компании NOVUS за то, что несколько лет подряд они поддерживают "Большое маленькое сердце", – отметила основательница фонда "Твоя опора" Валерия Татарчук.



На спасение детей собрали 8 миллионов гривен / Фото NOVUS

Сеть супермаркетов NOVUS и в дальнейшем будет поддерживать такой важный благотворительный проект.

Руководитель PR-отдела в NOVUS Кристина Ивченко отметила, что все становится возможным благодаря единству и неравнодушию посетителей сети.

"Нам уже удалось осуществить мечту многих родителей, которые воспитывают детей с врожденными пороками сердца. Эта мечта – полноценная здоровая жизнь детей и шанс построить будущее. Каждый, кто приобрел наклейку на кассах наших магазинов, причастен к этому важному событию – передаче почти 8 000 000 гривен на жизненно важное оборудование в Институт сердечно-сосудистой хирургии Амосова. Выражаем большую благодарность людям, которые покупают наклейки и помогают спасать жизни малышей уже сегодня", – добавила Кристина Ивченко.



Наклейки продаются в супермаркетах NOVUS / Фото NOVUS

Маленькая наклейка за 10 или 55 гривен может существенно изменить будущее детей с врожденными пороками сердца к лучшему и подарить им самое ценное – здоровую жизнь. Поэтому не стоит быть равнодушными, а напротив активно участвовать в поддержке благородной инициативы "Большое маленькое сердце".