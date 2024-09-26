Маленька наліпка – велика мета: як NOVUS допомагає дітям із вродженими вадами серця

Кожен відвідувач NOVUS, який хоче приєднатися до ініціативи, може придбати на касі спеціальні наліпки у формі серця. Усі виручені кошти будуть передані на медобладнання для лікування дітей з вродженими вадами серця, пише 24 Канал.

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"Велике маленьке серце" рятує дітей

Згідно зі статистикою, частота вроджених вад серця (ВВС) в Європі становить 8 випадків на 1000 новонароджених дітей. Проблема є досить великою, тому потребує особливої уваги.

Своєю чергою, в Україні, за даними Мін'юсту, у 2023 році народились 187 387 дітей. 1 500 з них мали ВВС.

Вроджені вади серця можна виявити на 17 – 18 тижні вагітності під час експертної ехокардіографії плоду. Це обстеження допомагає не лише у встановленні діагнозу, але й у:

визначенні тактики лікування для ще ненародженої дитини,

плануванні пологів,

проведенні хірургічного лікування ВВС у перші години після народження немовлятка.

Вроджені вади серця можна діагностувати на 3 місяці життя дитини. Саме в цьому віці малюк проходить обов'язкове УЗД серця. Рання діагностика дозволяє вчасно виявити проблему та надати допомогу, тому нею не варто нехтувати.

Водночас успішність діагностики та подальшої роботи хірургів напряму залежить від медичного обладнання. Саме тому NOVUS спільно з "Твоєю опорою" вирішили зробити усе можливе, щоб надати лікарям можливість успішно рятувати дітей із вродженими вадами серця.

Для цього мережа супермаркетів та благодійний фонд проводять ініціативу "Велике маленьке серце" й регулярно закуповують надважливе медобладнання.



Закупівля обладнання проходить регулярно / Фото NOVUS

Нове медобладнання вже допомагає рятувати життя в Інституті Амосова

Результати ініціативи вражають – лише за 2023 – 2024 роки NOVUS разом зі своїми відвідувачами зібрали понад 7,84 мільйона гривень. Загалом компанія вже перерахувала на "Велике маленьке серце" аж 13 583 765 гривень! Цю значну суму конвертують у медобладнання, яке рятує життя маленьких українців.

Заступник директора з клінічних та організаційних питань Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова Сергій Сіромаха розповів, що завдяки ініціативі "Велике маленьке серце", яка почалася у 2021 році, вдалося врятувати 1271 дитину, з яких майже 200 – це новонароджені віком до 1 року.

І це великий показник того, що ті донати, які клієнти NOVUS приносять у фонд "Твоя опора", дійсно працюють на благо наших пацієнтів. Ми маємо зберегти життя кожного із них. Ми маємо докладати максимум зусиль, щоб вберегти кожне маленьке життя,

– наголосив Сергій Сіромаха.



Донати йдуть на благо маленьких пацієнтів / Фото NOVUS

Отож, у вересні завдяки підтримці NOVUS і небайдужим українцям вдалось закупити:

апарат для аутогемотрансфузії з витратними матеріалами – обладнання, завдяки якому лікарі можуть швидко реагувати на крововтрату під час операції та ефективно її усувати. Кров, яку пацієнт втрачає, збирається та фільтрується в апараті. Після цього її переливають назад. Цей метод знижує навантаження на організм та виграє час для пацієнта, адже лікарям не потрібно шукати та підбирати донорську кров. Це особливо важливо під час лікування дітей, які дуже швидко та гостро реагують на втрату крові;



Лікарі рятують життя дітей з ВВС / Фото NOVUS

монітор Root, апарат церебральний/соматичний оксиметр – систему для моніторингу змін регіонального насичення крові киснем. Таке обладнання дозволяє у реальному часі вимірювати рівень кисню в різних ділянках тіла чи органах (головному мозку, нирках тощо), водночас контролюючи цей показник;



Деяке обладнання просто незамінне / Фото NOVUS

2 апарати штучної вентиляції легенів з витратними матеріалами – обладнання експертного класу, яке використовують в реанімації для допомоги у диханні малятам, які не можуть це робити самотужки;



Кожен українець може долучитися до ініціативи / Фото NOVUS



Медичне обладнання використовують для порятунку життів / Фото NOVUS

хірургічні інструменти, які необхідні для проведення оперативних втручань на серцях дітей.

Лікарі кажуть, що це медобладнання здебільшого використовують для допомоги дітям з критичними та складними вадами серця. До прикладу, в Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова із самого народження лікується маленький Ростислав. Йому зробили операцію ще в перший тиждень після народження. Хірургічне втручання було успішним, однак, попри зусилля лікарів, у Ростислава згодом проявилась друга вада серця.

"Ми вимушені були робити повторне оперативне втручання. Лікарі застосували нове обладнання, яке нам надали в рамках "Великого маленького серця". Апарат для аутотрансфузії, церебральний оксиметр, дихальні апарати експертного класу – саме вони допомогли врятувати життя Ростислава", – розповів Ярослав Труба, завідувач відділення хірургічного лікування вроджених вад серця у новонароджених та дітей молодшого віку.



Понад 1200 дітей вже врятували / Фото NOVUS

Як перша, так і друга операції тривали по 6 – 7 годин. Але є чудовий результат: Ростислава вдалось врятувати. Тому я щиро вдячний усім клієнтам NOVUS і дуже хочу, щоб вони бачили, куди йдуть їхні донати, що це справді рятує життя наших маленьких українців – наше майбутнє,

– додав Ярослав Труба.

Історія Ростислава – лише один приклад того, як ініціатива "Велике маленьке серце" рятує життя. Адже насправді таких дітей є вже понад 1200.

"Завдяки професіоналізму лікарів Інституту Амосова вдається рятувати життя. Але українці нам дають інструмент, який дозволяє зробити це найбезпечнішим способом. Дякую компанії NOVUS і її клієнтам, фонду "Твоя опора" за такий важливий подарунок", – додав заступник директора з клінічних та організаційних питань Сергій Сіромаха.

Кожен може долучитись до допомоги дітям

Відвідувачі супермаркетів мережі NOVUS, які прагнуть допомогти дітям з вродженими вадами серця, можуть зробити свій вклад у велику благодійну справу. Для цього треба придбати на касі наліпки із зображенням серця. Їхня вартість становить лише 10 та 55 гривень.



Наліпки коштують 10 та 55 гривень / Фото NOVUS

Усі зібрані з продажів наліпок гроші NOVUS перераховує благодійному фонду "Твоя опора". Саме він займається пошуком і закупівлею необхідного медобладнання.

"Завдяки тому, що ви на касах магазинів NOVUS купуєте маленькі наліпки, які коштують 10 і 55 гривень, сьогодні нам вдалося зібрати майже 8 мільйонів гривень на порятунок дитячих сердець. На ці кошти ми закупили обладнання, яке буде тепер щодня рятувати маленькі серця в реанімації та операційних блоках. Я дуже щаслива, що бізнес постійно долучається до благодійних проєктів. А також дуже вдячна компанії NOVUS за те, що декілька років поспіль вони підтримують "Велике маленьке серце", – зазначила засновниця фонду "Твоя опора" Валерія Татарчук.



На порятунок дітей зібрали 8 мільйонів гривень / Фото NOVUS

Мережа супермаркетів NOVUS і надалі підтримуватиме такий важливий благодійний проєкт.

Керівниця PR-відділу в NOVUS Кристина Івченко зауважила, що все стає можливим завдяки єдності та небайдужості відвідувачів мережі.

"Нам вже вдалося здійснити мрію багатьох батьків, які виховують дітей із вродженими вадами серця. Ця мрія – повноцінне здорове життя дітей та шанс побудувати майбутнє. Кожен, хто придбав наліпку на касах наших магазинів, причетний до цієї важливої події – передачі майже 8 000 000 гривень на життєво важливе обладнання в Інститут серцево-судинної хірургії Амосова. Відчуваємо велику вдячність людям, які купляють наліпки та допомагають рятувати життя малечі вже сьогодні", – додала Кристина Івченко.



Наліпки продаються у супермаркетах NOVUS / Фото NOVUS

Маленька наліпка за 10 або 55 гривень може суттєво змінити майбутнє дітей із вродженими вадами серця на краще і подарувати їм найцінніше – здорове життя. Тому не варто бути байдужими, а натомість активно долучатися до підтримки шляхетної ініціативи "Велике маленьке серце".