Это поможет нам быстрее выбить оккупанта
Главное управление разведки Минобороны обратилось к украинцам. В разведке просят украинцев посылать информацию о враге.
Достойно внимания Украина обезвредила треть способностей сухопутного звена России, – экс-глава Минобороны
Информацию о враге нужно отправлять боту – @stop_russian_war_bot.
Как нужно сообщать о враге
- Детализуй ваши находки;
- Обязательно предоставляйте геолокацию расположения вражеской техники или ВРГ к сообщению.
В украинской разведке отметили, что благодаря информации неравнодушных граждан враг потерпел неудачу на Херсонщине.
Сообщается, что полученные через бот данные помогли украинской морской пехоте ночью 8 марта накрыть аэродром Чернобаевка возле Херсона.
Было уничтожено 30 вертолетов врага, живая сила и техника.
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