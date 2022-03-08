Это поможет нам быстрее выбить оккупанта

Главное управление разведки Минобороны обратилось к украинцам. В разведке просят украинцев посылать информацию о враге.

Достойно внимания Украина обезвредила треть способностей сухопутного звена России, – экс-глава Минобороны

Информацию о враге нужно отправлять боту – @stop_russian_war_bot.

Как нужно сообщать о враге

Детализуй ваши находки;

Обязательно предоставляйте геолокацию расположения вражеской техники или ВРГ к сообщению.

В украинской разведке отметили, что благодаря информации неравнодушных граждан враг потерпел неудачу на Херсонщине.

Сообщается, что полученные через бот данные помогли украинской морской пехоте ночью 8 марта накрыть аэродром Чернобаевка возле Херсона.

Было уничтожено 30 вертолетов врага, живая сила и техника.

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