Це допоможе нам швидше вибити окупанта

Головне управління розвідки Міноборони звернулося до українців. У розвідці просять українців надсилати інформацію про ворога.

Варте уваги Україна знешкодила третину спроможностей сухопутної ланки Росії, – ексглава Міноборони

Інформацію про ворога потрібно надсилати боту – @stop_russian_war_bot.

Як потрібно повідомляти про ворога

Деталізуйте ваші знахідки;

обов'язково надавайте геолокацію розташування ворожої техніки чи ДРГ до повідомлення.

В українській розвідці зауважили, що завдяки інформації небайдужих громадян ворог зазнав невдачі на Херсонщині.

Повідомляється, що отримані через бот дані допомогли українській морській піхоті вночі 8-го березня накрити аеродром Чорнобаївка біля Херсону.

Було знищено 30 гелікоптерів ворога, жива сила та техніка.

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