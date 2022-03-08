Це допоможе нам швидше вибити окупанта
Головне управління розвідки Міноборони звернулося до українців. У розвідці просять українців надсилати інформацію про ворога.
Варте уваги Україна знешкодила третину спроможностей сухопутної ланки Росії, – ексглава Міноборони
Інформацію про ворога потрібно надсилати боту – @stop_russian_war_bot.
Як потрібно повідомляти про ворога
- Деталізуйте ваші знахідки;
- обов'язково надавайте геолокацію розташування ворожої техніки чи ДРГ до повідомлення.
В українській розвідці зауважили, що завдяки інформації небайдужих громадян ворог зазнав невдачі на Херсонщині.
Повідомляється, що отримані через бот дані допомогли українській морській піхоті вночі 8-го березня накрити аеродром Чорнобаївка біля Херсону.
Було знищено 30 гелікоптерів ворога, жива сила та техніка.
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