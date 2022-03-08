Згідно з дописом, зараз кожен українець бореться за свободу та територіальну цілісність нашої держави.
Важливо 6-річну дівчинку дістали з підвалу, мама загинула: страшні подробиці загибелі дитини у Маріуполі
Завдяки даним, які надсилають люди, морська піхота цієї ночі накрила аеродром Чорнобаївка біля Херсону. Знищено 30 гелікоптерів ворога, жива сила та техніка.
"Деталізуйте ваші знахідки! Обовʼязково надавайте геолокацію розташування ворожої техніки чи ДРГ до повідомлення", – зазначили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.