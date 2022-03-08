Тіло 6-річної Тані дістали з-під завалів будинку. Невідомо, скільки дитина боролася за своє життя.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Мер міста розповів, що мама дівчинки загинула, тому під час 8-денної блокади міста вона була сама. Бойченко наголосив, що це лише одна із багатьох історії блокадного Маріуполя.

Російські орки залишили без води, світла, опалення та зв'язку пів мільйона мешканців міста. Також закрили дороги, чим фактично відрізали місто від світу. Усі спроби постачання гуманітарної допомоги блокує кремлівська орда.

У той час як на відстані півтори тисячі кілометрів від Маріуполя у Варшаві чи Будапешті, у Мюнхені чи Парижі діти йдуть до школи, у нашому місті вони позбавлені такої можливості. Точніше їх безжально та цинічно позбавили її. Позбавили мирного дитинства. Але ми ще можемо врятувати їхнє мирне майбутнє. Маріуполь необхідно розблокувати. Терміново необхідно відкрити гуманітарний коридор та врятувати півмільйона маріупольців,

– наголосив Бойченко.

Також мер Маріуполя наголосив на тому, що над Україною потрібно закрити небо. Це, як зазначив Бойченко, не поверне життя 6-річної Тані, але врятує тисячі життів по всій Україні.

Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!