Одним из таких проектов стал ZSU Electronics, объединивший специалистов из разных регионов Украины. Работу этих и других украинских изобретателей и их разработки 24 Канал при поддержке компании Cosmolot освещает в новом спецпроекте – Brave Inventors.

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Платформа Brave Inventors создана для изобретений и изобретателей, для бизнеса и инвесторов, для волонтеров и военных. Следовательно, каждый может присоединиться к инициативе, делиться своими концептами и изделиями или же – поддерживать финансово тех, кто ежедневно работает над приближающими победу инновационными решениями. Ведь главная цель платформы – дать возможность помочь друг другу и заручиться поддержкой других.

В новом выпуске соучредители ZSU Electronics Андрей Явир и Дмитрий Сафронов рассказали об одном из своих изобретений, которое создают специально для ВСУ. Речь идет об электронном приборе для систем Sivalka. Детальнее о том, как он работает, насколько упрощает работу для операторов этого комплекса и можно ли его устанавливать на другие виды техники – в материале.

Соучредители ZSU Electronics рассказали о новой разработке: смотрите видео

От идеи к прототипу

В конце осени 2022 года Андрей Явир отправился в командировку в Киев. Он получил задачу от командира своего подразделения – помочь в разработке прицела для мобильных реактивных систем залпового огня Sivalka. Как рассказал соучредитель ZSU Electronics, в тот момент в Украине уже были готовы прототипы от других разработчиков.

Я вышел на связь с этими ребятами, однако они были не совсем открыты для того, чтобы предоставить доступ к исходному коду и железу. Тогда я просто пошел в магазин электроники и решил сам создать такие решения, ведь немного имею технический бэкграунд,

– рассказал Андрей Явир.

В то время он познакомился с Дмитрием Сафроновым, вместе с которым впоследствии основал проект ZSU Electronics. Результатом плодотворного сотрудничества разработчиков стали несколько изобретений, среди которых и SLK. Они уже доказали свою эффективность в самых опасных регионах.

SLK уже получил положительные отзывы от пользователей / Фото ZSU Electronics

"На сегодняшний день у нас уже есть прототипы, которые работают на нескольких направлениях: Херсонщина, Кременная, один экземпляр также отправили в район Авдеевки. Ребята дают неплохой фидбек", – отметил Явир.

Главная функция SLK

Электронный прицел создан специально для РСЗО Sivalka, обычно применяемых на вертолетах, однако в современных реалиях были адаптированы к использованию на наземном транспорте.

По сути, это обычная ракетная система, работающая на вертолетах, а в этом случае – поставленная на пикап с помощью специального крепления, что позволяет менять угол поворота и наклон,

– объяснил Андрей Явир.

SLK помогает оператору наводить систему на цель и позволяет видеть точку поражения в режиме реального времени, а также корректировать угол повышения и азимут. При этом автоматическая калибровка производится без каких-либо ручных настроек.



Вариант монтажа SLK / Фото ZSU Electronics

Применение этого устройства уменьшает время наведения, по меньшей мере, вдвое. Сказать точно, сколько занимает этот механический процесс, практически невозможно, ведь все зависит от навыков оператора. Однако в среднем на это уходит примерно 10 минут.

"Именно это и было нашей целью – ускорить работу РСЗО. Мы подобрали нужные механизмы, в частности датчики – гироскопические и азимута, беспроводную связь. В то же время пытались как можно больше удешевить наше изделие", – рассказал Дмитрий Сафронов.

Мобильное приложение для SLK позволяет получать данные в режиме реального времени

Большую роль в работе прицела SLK играет мобильное приложение на базе Android. Эту аппликацию специально для ZSU Electronics разработали волонтеры. Как отметил Дмитрий Сафронов, избрали именно эту операционную систему, поскольку у нее открыта архитектура. К тому же так сложилось, что большинство девайсов ВСУ работает именно на этой ОС.

Мобильная аппликация позволяет увидеть на экране:

точку, где находится установка;

азимут системы;

ориентировочную точку поражения.

Соответственно, отталкиваясь от этого, наведение можно корректировать в режиме реального времени.

Мобильная аппликация позволяет в реальном времени отслеживать ряд параметров / Скриншот из видео 24 Канала

"Мы имеем карты основных районов, где активно работают ВСУ: Авдеевки, Кременной, Херсона. В этом приложении можно увидеть положение машины Sivalka и отметку, куда прилетят ракеты, если прямо сейчас нажать на кнопку активации системы. При изменении угла азимута эта отметка будет "бегать" по карте и показывать новую конечную цель", – объяснил соучредитель ZSU Electronics.

Теперь пользователи устройства, перемещаясь в другой регион, должны загружать новые карты. Однако разработчики программы работают над усовершенствованием этого механизма.

Процесс наведения на цель происходит автоматически. Впрочем, SLK также имеет несколько кнопок, отвечающих за механические поправки.

"Если прицел был установлен не совсем корректно, то через этот физический интерфейс пользователь может его донастроить. Мы понимали, что в современных реалиях не будет возможности установить SLK исключительно в каком-нибудь одном месте. Поэтому предусмотрели функцию, позволяющую изменить ориентировку программ через эти кнопки", – уточнил Дмитрий Сафронов.

Не только Sivalka: SLK можно адаптировать для работы с другими системами

Гибкость использования такого прицела достаточно велика. В зависимости от потребностей ВСУ и специфики работы его можно устанавливать практически на любые РСЗО.

"Ребята, которые работали с образцами SLK, уже неоднократно спрашивали: "А можно ли разработать такую вещь для СПГ?". Это довольно большой гранатомет на треноге, который значительно точнее, чем Sivalka. Чтобы создавать прицелы для таких систем, нужно учитывать ряд факторов, как от температура и влажность воздуха, барометрическое давление и т.д.", – рассказал Андрей Явир.

SLK можно адаптировать к работе с разными системами / Скриншот из видео 24 Канала

Впрочем, по его словам, это вполне реальная задача. Для этого нужно доработать текущую версию SLK: установить дополнительные датчики, которые сделают прибор более точным, и внести коррективы в софт.

На выходе мы получаем полностью кастомизированную версию. То есть те прицелы, которые мы имеем сегодня, нужно усовершенствовать. В перспективе это позволит использовать их на СПГ, "Вампирах" и "Градах". Потенциал у SLK довольно хороший,

– отметил соучредитель ZSU Electronics.

Почему команда ZSU Electronics присоединилась к проекту Brave Inventors

О платформе Brave Inventors команда ZSU Electronics узнала из фейсбука. Как рассказал Дмитрий Сафронов, этот проект открывает большие перспективы украинским разработчикам.

"Наши изобретатели, которые пытаются что-то создать, должны найти инвесторов. Но прежде всего им нужны единомышленники. Ведь сейчас все команды разработчиков в Украине, о которых слышал, почти не взаимодействуют между собой, а хорошие замыслы так и не воплощаются в жизнь. Поэтому прекрасно иметь платформу, на которой мы можем делиться своими наработками. Даже если, условно, мою идею воплотит кто-нибудь другой, а не я, она будет жить и поможет Украине", – сказал соучредитель ZSU Electronics.

ZSU Electronics стремится наладить промышленное производство прицелов SLK / Скриншот из видео 24 Канала

Команда проекта также нуждается в финансировании, а также ищет подрядчиков для выполнения определенных работ. Ведь в планах ZSU Electronics – существенно увеличить объемы изготовления своих разработок, в частности, электронных прицелов для РСЗО Sivalka.

Сейчас в нашей команде – 12 человек, фактически работающих из дома, где и собирают эти приборы. В месяц мы можем выпускать до 10 прицелов. При этом нам нужны подрядчики, чтобы наладить промышленное производство корпусов,

– рассказал Андрей Явир.

Также, по его словам, необходимо наладить канал снабжения датчиками азимута. Ведь те устройства, которые доступны в Украине, не подходят для SLK. А специфические датчики заказывают в Европе, откуда их приходится ждать около месяца.

Решение этих задач позволит ускорить производство прицелов, являющихся хорошим усилением для экипажей, работающих на РСЗО с механическими системами наведения. SLK существенно поможет повысить точность и скорость работы ВСУ.

Поддержать проект можно на национальной онлайн-платформе Brave Inventors, созданной для помощи украинским изобретателям, волонтерам, инвесторам и всем, кто заинтересован в приближении самого ожидаемого дня для нашей страны. Присоединиться к таким необходимым в наше время инициативам и внести свой вклад в важное дело может каждый желающий.